I MILLERI ANNI DELLA NOSTRA VITA – IL BRACCIO DESTRO DI DEL VECCHIO DIVENTA IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO CON PIENI POTERI DI ESSILORLUXOTTICA – IL CAVALIERE DI AGORDO HA VINTO LA SUA BATTAGLIA CONTRO I FRANCESI: SAGNIERES UFFICIALMENTE VA IN PENSIONE E RESTA VICE, MA DI FATTO È UNA RESA DOPO LA LUNGA LOTTA DI POTERE TRA I DUE GRANDI VECCHI…

Giuliana Ferraino per il “Corriere della Sera”

Leonardo Del Vecchio a 85 anni vince la battaglia di Francia. Francesco Milleri diventa nuovo amministratore delegato con pieni poteri di EssilorLuxottica. Milleri è l' uomo che Del Vecchio ha sempre voluto al comando del nuovo gruppo italo-francese, nato dalla fusione tra il leader italiano delle montature e il colosso francese le lenti. Paul du Saillant è nominato vice amministratore delegato.

Ufficialmente il ribaltone nasce dal desiderio di Hubert Sagnières, vice presidente esecutivo del gruppo francese, di lasciare tutte le cariche operative sia nella capogruppo EssilorLuxottica che nelle sue controllate, «per andare in pensione», restando vice presidente non esecutivo.

Di fatto è una resa, dopo la lunga lotta di potere che ha contrapposto Agordo a Parigi. Ma anche Del Vecchio, per facilitare il passaggio e preservare il «principio di pari poteri» previsto dagli accordi tra i due gruppi, decide di fare un passo indietro in EssilorLuxottica, rimanendo presidente non esecutivo.

E' solo il primo cambiamento, e tuttavia un segnale importante, perché Sagnières, artefice del successo di Essilor, era identificato sul mercato con l' azienda, pur non avendola fondata. Lo showdown è rimandato di 6 mesi, quando la prossima assemblea, in programma a maggio 2021, deciderà il nuovo consiglio di amministrazione e metterà fine a questo periodo di interregno, cambiando la governance che ha finora previsto poteri paritari tra francesi e italiani.

All' appuntamento Del Vecchio si presenterà come primo azionista, con il 32,3% del capitale e il 31% dei diritti di voto. Poi tra i soci rilevanti figura l' alleato Giorgio Armani, con circa il 2%, mentre i dipendenti, riuniti nell' Associazione Valoptec, hanno il 4%. Se la battaglia francese è sistemata, per Del Vecchio in Italia resta aperto il fronte in Mediobanca, dove l' imprenditore sta progressivamente salendo nel capitale (ora ha l' 11%) e il fronte nelle Generali.

