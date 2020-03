IL MODELLO TEDESCO PER SALVARE LE PICCOLE IMPRESE: ASSEGNI DI SOSTEGNO, ZERO BUROCRAZIA, TEMPI RIDOTTI ALL' OSSO - GIÀ PAGATI 10 MILA EURO - PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI LIQUIDITA' E EVITARE UN' ENORME ONDATA DI FALLIMENTI IL GOVERNO FEDERALE E QUELLO STATALE HANNO MESSO INSIEME MISURE DI SALVATAGGIO SENZA PRECEDENTI. GLI AIUTI SI ARTICOLANO A LIVELLO FEDERALE, REGIONALE (LAND) E ATTRAVERSO LA BANCA PUBBLICA CHE HA GIÀ DISTRIBUITO CREDITO D' EMERGENZA PER 8,2 MILIARDI…

Giuliana Ferraino per il Corriere della Sera

Cinquemila euro, accreditatati direttamente sul conto corrente, un paio di settimane dopo aver presentato online la domanda, composta soltanto da due pagine, senza bisogno di allegare alcun documento. Zero burocrazia, tempi ridotti all' osso: ricevere il sussidio di emergenza per il coronavirus («Corona Soforthilfe») a Monaco è facile così, racconta Claudio Prisco, 50 anni, milanese trapiantato in Baviera, dove è titolare di una piccola agenzia di design insieme alla moglie Mansch, 43 anni.

«L' agenzia, fondata nel 2003, è molto piccola, si chiama Amen, ed è specializzata in graphic design, branding e pubblicità. Fatturiamo circa 200 mila euro all' anno. Abbiamo due collaboratori fissi e 2 o 3 apprendisti all' anno, che dopo 6 mesi di prova pagata, spesso restano a lavorare con noi», spiega Prisco, che ora lavora da casa «di notte, perché di giorno con mia moglie mi occupo dei nostri tre figli di 3, 7 e 9 anni».

Con la diffusione della pandemia il lavoro si è fermato «Un progetto per un cliente in Italia era quasi pronto, ma ci ha avvisato di bloccarlo poco prima della consegna. Anche in Germania tutti prendono tempo. L' attività per noi si è fermata. Il sussidio? «Ne abbiamo sentito parlare al telegiornale. Sono andato sul sito Internet del governo regionale della Baviera e ho presentato la domanda, davvero molto facile e veloce da compilare.

Nessun documento da allegare, bisogna solo di descrivere la situazione della propria azienda. E in meno di due settimane hanno accreditato 5 mila euro sul conto dell' azienda. Mi sono stupito anche io», sostiene il designer che ora si prepara a chiedere il sussidio per i figli. «Si è parlato di un assegno di 550 euro per ogni bambino in età scolare. Ma non c' è ancora il bando, perché hanno preferito dare precedenza alle microaziende».

A soffrire di più, anche in Germania, sono i «piccoli», i lavoratori autonomi, senza o fino a 10 dipendenti, che rischiano di restare a corto di liquidità a causa della chiusura forzata dell' economia. Il fattore tempo, in queste circostanze, può fare la differenza tra sopravvivenza e fallimento dell' impresa. Ecco perché i primi sussidi, stanziati dai fondi regionali dei Länder, talvolta in combinazione con i fondi del governo federale, sono già entrati nelle tasca dei lavoratori autonomi come Prisco. L' ammontare? Dipende dal Land. Si va dai 2.500 euro di Amburgo ai 5.000 euro della Baviera e di Berlino.

La città-Stato di Brema offre 5 mila euro con la procedura semplificata, ma arriva a erogare fino a 20 mila euro dopo un esame più approfondito.

In Saarland si va da 3 mila a 10 mila euro. Il Baden-Württemberg, il Brandeburgo e il Land del Nordreno-Vestfalia offrono fino a 9 mila euro, mentre in Assia l' assegno per i piccoli sale fino a 10 mila euro. La Sassonia Anhalt ha previsto inoltre un sussidio per artisti e scrittori indipendenti: 400 euro, al massimo per due volte a persona.

Ma un «aiuto subito», traduzione letterale di «Soforthilfe», è soltanto uno dei sostegni all' economia stanziati dalla Germania. Per evitare un' enorme ondata di fallimenti, in quella che si preannuncia come la peggiore recessione dal Dopoguerra, il governo federale e quello statale hanno messo insieme misure di salvataggio senza precedenti per quasi mille miliardi. Gli aiuti si articolano a livello federale, regionale (Land) e attraverso il Kreditanstalt für Wiederaubau (o KfW), la banca pubblica che ha già distribuito credito d' emergenza per 8,2 miliardi.

