LA CONTROLLATA STATUNITENSE DI LEONARDO, DRS, HA FIRMATO UN ACCORDO VINCOLANTE PER LA VENDITA DI GLOBAL ENTERPRISE SOLUTIONS (GES), FORNITORE DI SOLUZIONI DI COMUNICAZIONI E SICUREZZA PERSONALIZZATE DI CYBER SECURITY, SERVIZI IT E NETWORK, AL GRUPPO “SES” PER 450 MILIONI DI DOLLARI - L’AD PROFUMO: “È UN ULTERIORE PASSO IN AVANTI NELL'ESECUZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE: STIAMO CONTINUANDO A CONCENTRARCI SUL CORE BUSINESS”