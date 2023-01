LA MOSSA DELLA DISPERAZIONE DI ROMAN ABRAMOVICH – POCHI GIORNI PRIMA DELLA GUERRA IN UCRAINA L’OLIGARCA RUSSO ABRAMOVICH HA TENTATO DI SALVARE IL PROPRIO PATRIMONIO DALLE SANZIONI OCCIDENTALI INTESTANDO TUTTO AI PROPRI FIGLI – TRA GLI OLIGARCHI RUSSI LUI È QUELLO CHE HA PERSO DI PIÙ CON LE SANZIONI A MOSCA, IL SUO PATRIMONIO È CROLLATO DEL 57 PER CENTO...

Roman Abramovich e la mossa disperata a pochi giorni dalla guerra per evitare il declino che, dopo dieci mesi di conflitto, è divenuto inesorabile. Roman Abramovich è tra gli oligarchi russi che ha accusato di più le sanzioni. Anzi, tra i miliardari colpiti è colui che ha perso di più: il suo patrimonio è infatti crollato del 57 per cento, attestandosi a 7,80 miliardi di dollari. Una cifra senza dubbio enorme, ma parte di questa ricchezza secondo il Bloomberg Billionaires Index è oramai illiquida, ovvero un asset piuttosto complicato da vendere se non a prezzi stracciati.

A inizio febbraio 2022 i trust che detengono miliardi di dollari di beni per Roman Abramovich sono stati modificati per trasferire la proprietà effettiva ai suoi figli cercando di anticipare le sanzioni imposte all'oligarca russo. I file trapelati analizzati dal Guardian, e pubblicati in esclusiva, suggeriscono che 10 trust segreti offshore istituiti a beneficio di Abramovich siano stati rapidamente riorganizzati all'inizio di febbraio 2022, tre settimane prima dell'inizio della guerra di Vladimir Putin in Ucraina. La radicale riorganizzazione degli affari finanziari del magnate russo è iniziata pochi giorni dopo che i governi hanno minacciato di imporre sanzioni contro gli oligarchi russi in caso di invasione.

In quei giorni la comunità internazionale già minacciava di colpire gli oligarchi legati a Mosca con sanzioni (tra cui il congelamento dei beni), se i russi avessero scatenato la guerra. I beni contenuti nei trust includono proprietà immobiliari di lusso, una flotta di super-yacht, elicotteri e jet privati. Le rivelazioni, scrive il giornale, potrebbero porre la questione di sanzioni che colpiscano anche i figli di Abramovich, che ha cittadinanza russa, israeliana e portoghese. […]

I file illustrano come Abramovich abbia utilizzato per decenni strutture di fiducia opache per proteggere la sua ricchezza in paradisi segreti al largo e indicano le sfide che le autorità occidentali devono affrontare nel penetrare queste strutture complesse per imporre sanzioni. Le partecipazioni finanziarie di Abramovich sono state oggetto di un attento esame dal giorno dell'invasione […]

In un'escalation di attività finanziarie avvenute nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione, Abramovich è stato rimosso come beneficiario dei due trust individuati dall'Fbi. Nel frattempo i suoi figli sarebbero stati nominati beneficiari di altri otto trust istituiti a beneficio del padre. Gli esperti di sanzioni hanno affermato che i cambiamenti potrebbero essere stati un tentativo deliberato, ma non illegale, di allontanare l'oligarca dalla sua ricchezza prima che venissero imposte le sanzioni. […]