Tesla sta richiamando oltre 360mila auto a causa di alcuni difetti riscontrati in una versione del suo software di guida autonoma. Difetti che, secondo i timori dell’ente governativo Usa sulla sicurezza stradale, potrebbero causare incidenti.

L’anno scorso Tesla ha venduto 1,3 milioni di veicoli elettrici in tutto il mondo. Il richiamo riguarda tutte le auto con la versione beta del software di guida autonoma. E da quanto sembra, l’azienda addebiterebbe ai clienti un costo aggiuntivo di 15mila dollari per il software aggiornato.

Questa tegola si abbatte sul tycoon mentre si trova ancora al centro delle polemiche per il modo di gestire il social Twitter da quando ne è divenuto proprietario e mentre la “sua creatura” Tesla sta affrontando un rallentamento nella crescita delle consegne di auto nuove, frenata che ha portato Musk a decidere una riduzione dei prezzi in quanto la domanda non supera più di molto la produzione.

Il software Autopilot della casa automobilistica, una tecnologia di assistenza alla guida più semplice rispetto al software di guida autonoma completo, è sotto indagine da parte dell’autorità di regolamentazione della sicurezza statunitense dal 2021.

L’Autopilot è stato attivato in 11 casi in cui una Tesla è stata coinvolta in un incidente stradale, causando un totale di 17 feriti e un morto. «Il responsabile del programma se n’è andato l’anno scorso – scrive il Financial Times – e giovedì scorso un ente di controllo del lavoro statunitense ha ricevuto una denuncia secondo la quale diversi dipendenti che lavoravano all’Autopilot sono stati licenziati come ritorsione per aver cercato di formare un sindacato». […]

