23 dic 2022 11:33

IL NUOVO ORO DELLE BIG TECH? LO SPORT - GOOGLE HA STRETTO UN ACCORDO DA 14 MILIARDI DI DOLLARI CON LA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PER TRASMETTERE LE PARTITE DELLA NFL DELLA DOMENICA SU YOUTUBE - NON E' IL PRIMO CASO: AMAZON HA ACQUISTATO I DIRITTI PER LA CHAMPIONS E LE PARTITE DI GIOVEDÌ SERA DELLA NFL, MENTRE APPLE HA SIGLATO UN'INTESA CON LA MAJOR LEAGUE DI BASEBALL E UN ACCORDO DECENNALE CON LA MAJOR LEAGUE SOCCER…