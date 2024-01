OCCHIO A LAPO, L’IMPRENDITORE CON IL BUCO! – “ITALIA INDEPENDENT GROUP”, L'AZIENDA DI OCCHIALI FONDATA NEL 2008 DAL RA-MPOLLO DI CASA AGNELLI, VA VERSO LA LIQUIDAZIONE. IL 26 È PREVISTA L’ULTIMA ASSEMBLEA (A MENO DI OFFERTE IN EXTREMIS) – DOPO LA VENDITA DEL MARCHIO AL GRUPPO “MODO” PER UN MILIONE DI EURO, LA SOCIETÀ È RIMASTA UNA SCATOLA VUOTA – PER LAPO ELKANN LA DISASTROSA AVVENTURA IMPRENDITORIALE SI È CHIUSA CON UN ACCORDO STRAORDINARIAMENTE VANTAGGIOSO: I CREDITORI HANNO RINUNCIATO A GRAN PARTE DEI 24 MILIONI CHE DOVEVANO AVERE E…

Dopo 15 anni l’avventura di Lapo Elkann nell’industria dell’occhialeria volge al termine. Il consiglio di amministrazione di Italia Independent Group ha convocato per il 26 gennaio un’assemblea con all’ordine del giorno lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda fondata nel 2008 a Torino.

Dopo la vendita del marchio al gruppo Modo per un milione e il pagamento dei creditori, del resto, la società è rimasta una scatola vuota, priva di attività da svolgere o da intraprendere. Il board ha perciò proposto agli azionisti la chiusura di Italia Independent [...]

L’accordo con i creditori

L’imprenditore ha già investito non poco in Italia Independent Group. «Dopo aver supportato le società del gruppo con un esborso pari a oltre 25 milioni di euro», ricorda il cda, Lapo Elkann «ha ulteriormente versato risorse personali per oltre 12,8 milioni per consentire il successo» del piano di risanamento della società.

La ristrutturazione è passata per un accordo con i creditori, banche e fornitori, che hanno rinunciato mediamente al 90% dei crediti vantati nei confronti dell’azienda. Ha accettato un taglio netto agli emolumenti, da 3,5 milioni a 700 mila euro, anche Cristiano Ronaldo che in passato era stato testimonial degli occhiali Italia Independent.

La storia di Italia Independent

L’azienda aveva del resto grandi ambizioni. Fondata nel 2008 a Torino, Italia Independent Group è sbarcata in Borsa a Piazza Affari nel 2013, raccogliendo in quotazione oltre 13 milioni di euro. Nei mesi successivi il titolo era arrivato a sfiorare i 40 euro, sull’onda dell’entusiasmo per l’iniziativa di un volto noto nel mondo della finanza e della moda. [...]

La proposta in extremis

Resta ancora uno spiraglio: se entro il 26 gennaio dovesse arrivare un’offerta, il board potrebbe rinviare l’assemblea e valutarla con l’ausilio di consulenti industriali e finanziari. La proposta dovrebbe esser accompagnata da un piano industriale di almeno cinque anni con le relative risorse, contemplare l’impegno a un aumento di capitale di almeno 1,1 milioni e ottenere il via libera dell’azionista di riferimento Lapo Elkann.

Possibile un salvataggio in extremis? Nel caso, comunque, l’aziend dovrebbe ripartire con un altro nome: l’accordo di cessione del marchio Italia Independent al gruppo Modo prevede infatti che l’azienda di Elkann cambi nome. [...]

