SPOSTARE IL DEFAULT UN PO’ PIÙ IN LA - EVERGRANDE HA PAGATO GIUSTO IN TEMPO 83,5 MILIONI DI DOLLARI DI INTERESSI SUL BOND OFFSHORE SCADUTO E NON ONORATO IL 23 SETTEMBRE. DOMANI SAREBBE SCATTATO IL DEFAULT - MA IL COLOSSO CINESE DELL’IMMOBILIARE È OBERATA DA PIÙ DI 300 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO E LE AUTORITÀ NON SEMBRANO VOLER RECEDERE DALLA STRETTA AL CREDITO SULL’IMMOBILIARE