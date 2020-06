UN PAESE SENZA FIBRA – IL SERVIZIO DI ‘REPORT’ SUI RITARDI DEL PROGETTO ‘OPEN FIBER’: A DISTANZA DI 3 ANNI IL RITARDO ACCUMULATO È TALE CHE DI QUESTO PASSO CI VORREBBERO 335 ANNI PER COPRIRE I 7MILA COMUNI DI CUI LA SOCIETÀ SI È AGGIUDICATA I LAVORI DI COPERTURA – E I SINDACATI DENUNCIANO: AVERE DUE RETI PARALLELE (TIM E OPEN FIBER) È INUTILE. GUBITOSI LO AUSPICA, MA C’È DA CONVINCERE ENEL… – VIDEO

DIETA A BASE DI FIBRA – IL CORONAVIRUS PORTERÀ ALLA FUSIONE TRA TIM E OPEN FIBER? CI SONO TUTTI I PRESUPPOSTI, GUBITOSI LO AUSPICA CHIARAMENTE, MA C’È DA CONVINCERE ENEL

Il servizio di Report di lunedì (“Senza fibra”) ha portato a galla tutti i ritardi del progetto Open Fiber, la società voluta dal governo Renzi e partecipata pariteticamente da Enel e CdP per portare la fibra fin dentro le case (FTTH) delle cosiddette aree bianche, ovvero quelle dove gli altri operatori in passato non volevano investire.

Report fa vedere come a distanza di 3 anni i lavori di Open Fiber siano incompleti o mai iniziati, con un ritardo accumulato tale che ci vorrebbero 335 anni per coprire gli oltre 7000 Comuni di cui si è aggiudicata i lavori di copertura.

E mentre subito dopo il servizio si è scatenata una bufera contro la società guidata da Elisabetta Ripa, Infratel si è precipitata a infliggere una penale di 1,9 milioni a Open Fiber per i ritardi nei lavori.

I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil dal canto loro hanno denunciato l’inutilità di avere due reti parallele (TIM e Open Fiber) invocando la realizzazione di quella rete unica della fibra che permetterebbe di accelerare la digitalizzazione del Paese ponendo fine a ulteriore spreco di denaro pubblico.

Tutto questo in attesa che si esprima anche il Governo, che sull’accelerazione della digitalizzazione del Paese ha deciso di puntare molto alla luce dell’importanza emersa durante il lockdown di avere una connessione di rete funzionante ed efficiente per permettere smartworking e scuola on line.

