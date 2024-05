PAGARE PER FERMARE IL DECLINO – APPLE VOLA IN BORSA NONOSTANTE UNA TRIMESTRALE SOTTO LE ATTESE (RICAVI DI IPHONE, INDOSSABILI E IPAD IN PICCHIATA), SALVATA SOLO DAI SERVIZI, IN CRESCITA DEL 14,2%. A WALL STREET IL TITOLO CRESCE DI QUASI IL 7%, GRAZIE AL MAXI PIANO DI ACQUISTO DA 110 MILIARDI DI DOLLARI, IL PIÙ GRANDE RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELLA STORIA…

Apple ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2023-24, terminato il 30 marzo, con ricavi in calo del 4% su base annua a 90,8 miliardi di dollari e 23,6 miliardi di utili netti, anch’essi in lieve calo rispetto ai 24,1 miliardi di dodici mesi fa.

Il calo è legato […] alla contrazione delle vendite degli iPhone, diminuite del 10,4% su base annua a 50 miliardi di dollari e alla debolezza dell’Asia. In calo anche le vendite degli iPad (-16,6% a 5,6 miliardi di dollari), in attesa dei nuovi modelli che saranno presentati la prossima settimana, e quelle dei dispositivi indossabili (-9,6% a 7,9 miliardi di dollari), ovvero essenzialmente Watch e AirPods dal momento che i ricavi di Vision Pro sono sostanzialmente irrilevanti […].

In crescita invece le vendite dei Mac, salite del 3,9% a 7,4 miliardi di dollari, e soprattutto quelle dei servizi, che hanno toccato un nuovo record con un fatturato di 23,9 miliardi di dollari (+14,2%). I servizi sono osservati attentamente dagli analisti in quanto garantiscono margini lordi superiori al 70%.

[…] In attesa delle novità, la comunicazione di ulteriori 110 miliardi di dollari messi a disposizione dal board per il riacquisto di azioni proprie ha messo le ali al titolo Apple, che ha messo a segno un balzo di quasi il 7% nella sessione after hours a Wall Street dopo aver chiuso la seduta di oggi con una crescita del 2,2%.

“Grazie agli altissimi livelli di soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base attiva di dispositivi installati ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutti i prodotti e in tutti i segmenti geografici, e la nostra performance ha portato a un nuovo record di utili per azione per il trimestre di marzo”, ha affermato Luca Maestri, direttore finanziario di Apple. “Data la nostra fiducia nel futuro di Apple e il valore che vediamo nelle nostre azioni, il board ha autorizzato ulteriori 110 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni. Stiamo inoltre aumentando il nostro dividendo trimestrale per il dodicesimo anno consecutivo”.

