LA PANDEMIA HA DISTRUTTO MOLTE COSE MA POTREBBE RIDARE NUOVA LINFA AL CAPITALISMO FAMILIARE - NON LO DIRESTE, MA LE IMPRESE FAMILIARI RAPPRESENTANO IL 64% DEL PIL AMERICANO. FABIO CORSICO (GRUPPO CALTAGIRONE) NEL SUO NUOVO MANUALE DI GESTIONE SPIEGA COME GOVERNARLE DURANTE L'ERA DIGITALE

Marco Castoro per www.leggo.it

fabio Corsico

L'Italia è davanti a una svolta epocale. L'Europa e il mondo intero pure. Il Covid ha chiuso un'era per aprirne un'altra al termine di una crisi sanitaria ed economica che si studierà nei libri di storia. In una situazione così drammatica in cui le piccole e medie imprese, i commercianti, gli artigiani e perfino le maestranze dello spettacolo sono con l'acqua alla gola, esiste un salvagente al quale bisogna aggrapparsi per traghettare la bufera. È rappresentato dalla famiglia.

Se poi la famiglia ha pure un'impresa bisogna fare di tutto per tenerla in vita e farla crescere perché «le imprese familiari rappresentano la tipologia di business più diffusa al mondo: il loro impatto è determinante non solo per lo sviluppo del territorio nel quale sono radicate ma anche per lo stato di salute dell'intera economia del Paese».

FAMILY BUSINESS FABIO CORSICO

A spiegare questo concetto ci pensa "Il Family business. Manuale di gestione delle imprese familiari" curato da Fabio Corsico nel cui testo gli esperti più affermati illustrano le strategie di crescita della nuova governance e la gestione durante l'era digitale. Siamo davanti a una sfida e affrontarla consultando il manuale che ne indica la strategia innovativa e i modelli di business per vincerla diventa fondamentale. Le imprese familiari rappresentano il 64% del Pil degli Usa.