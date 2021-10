LA PANDEMIA È STATA UN AFFARE PER GOOGLE – "BIG G" HA VISTO CRESCERE DEL 41% LE SUE ENTRATE, GRAZIE ALL’AUMENTO DEGLI ANNUNCI DIGITALI DA PARTE DELLE PICCOLE IMPRESE. IL PROFITTO NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2021 HA SUPERATO I 21,03 MILIARDI DI DOLLARI, QUASI TRE VOLTE QUELLO CHE HA RIPORTATO PRIMA DELLA PANDEMIA – MA È FACILE FARE I SOLDI SE SEI UN MONOPOLIO DI FATTO: E INFATTI REGOLATORI E LEGISLATORI AMERICANI VOGLIONO PRENDERE PROVVEDIMENTI (QUESTA L'ABBIAMO GIÀ SENTITA)

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Google ha registrato una crescita storica delle vendite e quasi raddoppiato il suo profitto nel terzo trimestre, in quanto le piccole imprese hanno versato denaro negli annunci digitali rivolti ai clienti i cui acquisti si sono spostati online.

I forti risultati hanno sottolineato come la pandemia ha messo il turbo al core business pubblicitario dell'azienda. Con il traffico al dettaglio in calo, i commercianti si sono rivolti a Google per promuovere i loro prodotti, fornendo in un solo anno il tipo di crescita delle vendite trimestrali che il gigante della ricerca registra tipicamente su un periodo di due anni.

Alphabet ha detto martedì che le entrate sono aumentate del 41% a 65,12 miliardi di dollari, il suo più grande in 14 anni. Ha registrato un profitto di 21,03 miliardi di dollari, quasi tre volte quello che ha riportato prima della pandemia – riporta il WSJ.

Il rovente mercato degli annunci digitali ha accelerato quest'anno, con una spesa globale che crescerà del 26%, rispetto alle precedenti proiezioni del 15%, secondo GroupM, una società di media-buying. Gran parte di questa manna è andata a Google, che ha una quota dominante delle ricerche internet a livello mondiale, della navigazione digitale e dei video online.

Il business pubblicitario dell'azienda - guidato da Search, Maps e YouTube - ha registrato 53,13 miliardi di dollari di vendite dalla pubblicità, un aumento del 43%.

Gran parte della crescita di Google è venuta dagli inserzionisti di e-commerce desiderosi di raggiungere i clienti le cui ricerche di prodotti iniziano online. L'azienda si è unita con Shopify Inc. quest'anno per semplificare gli elenchi di ricerca e gli acquisti di annunci per 1,7 milioni di commercianti. Lo sforzo, che mirava a ravvivare il suo segmento e-commerce, ha contribuito a trasformare gli annunci al dettaglio nel più grande contributore di crescita di Google.

Negli ultimi mesi, il segmento degli annunci al dettaglio del gigante della ricerca ha beneficiato della nuova politica sulla privacy che Apple Inc. ha lanciato. Da aprile, il produttore di iPhone ha richiesto alle applicazioni di chiedere agli utenti se vogliono essere tracciati. I cambiamenti hanno indebolito le prestazioni degli annunci su Facebook Inc. e Snap Inc. secondo gli acquirenti di annunci e le piccole imprese. Molti marchi hanno spostato la spesa su Google come risultato.

"Nella terra dei ciechi, l'uomo con un occhio solo è il re", ha detto Brian Wieser, presidente globale della business intelligence di GroupM. "Qualsiasi dato che hanno [a Google] è migliore di quello che hanno molti altri".

YouTube è stato un altro importante motore dei guadagni pubblicitari di Google. Il colosso dei video ha riferito che il fatturato è cresciuto del 43% a 7,21 miliardi di dollari nel trimestre. Il business è sulla buona strada per generare quasi la stessa quantità di entrate quest'anno di Netflix Inc, un business in abbonamento valutato a quasi 300 miliardi di dollari.

Mentre Snap e Facebook hanno avvertito che le regole di Apple avrebbero ridotto le vendite future, Google deve ancora segnalare se si aspetta di essere colpita. L'azienda si basa sui dati da iPhone e iPad per indirizzare e misurare alcuni inventari che vende. Di conseguenza, gli analisti si aspettano che la sua attività di ricerca non sia influenzata, ma che le sue attività di YouTube e di posizionamento degli annunci mobili soffrano.

I regolatori e i legislatori presentano forse la più grande sfida al continuo successo commerciale di Google. La scorsa settimana, il Texas e più di una dozzina di procuratori generali dello stato hanno presentato una denuncia non censurata contro Google. Hanno evidenziato come l'azienda prende un prelievo dal 22% al 42% della spesa pubblicitaria che passa attraverso il suo sistema, da due a quattro volte di più degli scambi pubblicitari concorrenti.

Google affronta anche cause antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia e una coalizione separata di stati, sostenendo che l'azienda ha stretto accordi segreti per favorire il suo motore di ricerca e le attività pubblicitarie e contrastare i concorrenti. A luglio, una terza coalizione di stati guidata dallo Utah ha intentato una causa contro l'app store Play di Google.

Google ha chiamato le cause viziate e ha detto che raccoglie tariffe più basse per gli annunci rispetto alla media del settore. In riferimento alla causa dell'app-store, l'azienda ha detto che il suo sistema operativo aperto permette ai clienti di scaricare applicazioni direttamente dai siti web degli sviluppatori.

L'azienda ha già apportato modifiche al suo business che affrontano alcune critiche normative. La scorsa settimana, ha ridotto il suo taglio delle tasse di abbonamento alle app al 15% dal 30%, una mossa che gli analisti si aspettano di tagliare le entrate totali il prossimo anno.

Gli investitori hanno ampiamente scontato tali cambiamenti, fino a quando il core business di ricerca di Google rimane forte. Le azioni di Alphabet sono salite di quasi il 60% quest'anno fino alla chiusura di lunedì.

"La sfida più difficile per Google, accanto alla gestione dell'animosità normativa, è la legge dei grandi numeri", ha detto l'analista Richard Kramer, fondatore della società di consulenza Arete Research con sede a Londra. In assenza di minacce competitive, ha detto che la domanda è: "Come fanno a sostenere la crescita quando il 10% di crescita significa trovare altri 10 miliardi di dollari di entrate?"

Le nuove scommesse di Google devono ancora mostrare quel tipo di potenziale. Quasi un decennio dopo aver iniziato a sviluppare auto senza conducente, la controllata Waymo del gigante tecnologico deve ancora produrre fatturato. La sua unità Verily Life Sciences, che conduce ricerche sulla salute, non ha generato il tipo di vendite trasformanti di cui avrebbe bisogno.

L'attività di cloud-computing di Google ha mostrato la maggior parte delle promesse. Dopo aver investito molto negli ultimi anni, la divisione ha iniziato a guadagnare quote di mercato dietro i leader Amazon.com Inc. e Microsoft Corp. che rappresentano rispettivamente il 41% e il 20% del mercato.

Google, che rimane indietro con il 6% di quota, ha riferito che le vendite di cloud sono aumentate del 45% a 4,99 miliardi di dollari nel periodo.