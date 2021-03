UN PASS ALLA VOLTA TORNEREMO ANCHE A VOLARE - OLTRE AL BIGLIETTO AEREO E AI DOCUMENTI PERSONALI, LE COMPAGNIE EUROPEE, QUELLE INGLESI IN TESTA, STANNO PENSANDO A UNA SCHEDA DI VACCINAZIONE INDISPENSABILE PER CHI VUOLE VIAGGIARE - INSIEME AI DATI PERSONALI, COME IL NUMERO DI PASSAPORTO E LE INFORMAZIONI SUI VISTI, DURANTE LE PRENOTAZIONI SI POTRANNO INSERIRE I DETTAGLI DELLE INOCULAZIONI E I RISULTATI DEI TEST COVID: UN MODO PER MUOVERSI IN SICUREZZA E NON ESSERE RESPINTI ALLE FRONTIERE...

Articolo del Wall Street Journal per la rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Le compagnie aeree del mondo stanno scommettendo sulle vaccinazioni per far ripartire i viaggi internazionali.

Due delle più grandi compagnie aeree europee, British Airways e Ryanair, hanno iniziato a permettere ai passeggeri di fornire i dettagli delle vaccinazioni e i risultati dei test Covid insieme ai dati personali, come il numero di passaporto e le informazioni sui visti, durante le prenotazioni. Le compagnie aeree dicono che la mossa alla fine aiuterà i passeggeri a dimostrare quando atterrano che sono stati vaccinati – scrive il Wall Street Journal.

In tutti gli Stati Uniti, i viaggi interni stanno riprendendo, mentre sta avvenendo una stabilizzazione o addirittura un calo dei casi di Covid-19, grazie a un'azione di vaccinazione abbastanza rapida. Quel rimbalzo non si sta ancora manifestando nei viaggi internazionali, dove un mosaico di divieti di viaggio, regole di quarantena e requisiti di test hanno ostacolato i voli transfrontalieri.

I vettori nazionali statunitensi hanno aumentato la capacità programmata di oltre il 50% tra settembre e marzo, secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium. La capacità globale su tutte le rotte internazionali, nel frattempo, è aumentata di poco più del 7%.

British Airways, Ryanair e altre compagnie aeree dipendenti dai viaggi internazionali sperano di aumentare le vendite di biglietti capitalizzando il nascente ottimismo sulle vaccinazioni.

La mossa non è proprio il tipo di passaporto di vaccinazione che alcuni governi e agenzie internazionali stanno pensando di creare per aiutare a sbloccare le economie colpite dalla pandemia. I paesi hanno esaminato documenti che permetterebbero ai residenti vaccinati di andare in bar e ristoranti, o andare in ufficio o a un evento sportivo.

Invece, si tratta di uno sforzo più modesto per rendere più facile l'archiviazione e l'esibizione dei documenti di vaccinazione e del test Covid-19 per i passeggeri che stanno pensando di approfittare del benvenuto anticipato di alcuni paesi ai viaggiatori vaccinati.

L'obiettivo è quello di rendere la transizione al volo post-pandemia il più facile possibile, riducendo al minimo le paure di essere rifiutato all'ingresso alla frontiera e limitando la quantità di tempo che un passeggero deve trascorrere al check-in in aeroporto.

British Airways si sta muovendo anche in un momento in cui il suo mercato interno, il Regno Unito, sta beneficiando di uno dei più veloci lanci di vaccini al mondo. TUI AG, il più grande tour operator in Europa, ha riportato un aumento del 500% settimana dopo settimana nelle prenotazioni per viaggi in Turchia, Grecia e Spagna.

Cipro e la Grecia, che hanno intermittentemente chiuso le loro frontiere alla maggior parte dei turisti, hanno detto che avrebbero iniziato ad accogliere i visitatori britannici senza restrizioni se possono mostrare la prova di aver ricevuto la loro vaccinazione a due dosi. Entrambi stanno riaprendo ai visitatori britannici da inizio e metà maggio, rispettivamente. In Islanda, il governo sta permettendo a qualsiasi viaggiatore vaccinato in arrivo di bypassare i protocolli di screening sanitario Covid-19.

La Cina martedì ha detto che stava allentando le restrizioni di viaggio per gli stranieri vaccinati. Le ambasciate cinesi negli Stati Uniti, in Italia, in India, nelle Filippine e in altre località prevedono di offrire "facilitazioni per i visti" ai candidati stranieri che possono certificare di essere stati vaccinati. I viaggiatori sono ancora soggetti a un test Covid-19 negativo e alla quarantena, e c'è un altro problema: l'unica vaccinazione qualificante è quella fatta dalla Cina.

"Ci stiamo preparando per il significativo ritorno ai viaggi internazionali nei prossimi mesi", ha detto Sean Doyle, Chief Executive di British Airways. "Questo significa fare tutto il possibile per semplificare il viaggio per i nostri clienti".

Ryanair, la più grande d'Europa per traffico, ha sviluppato un simile strumento di "portafoglio di viaggio" sul suo sito web e app mobile. Ha detto che si sta preparando per un'ondata di domanda repressa in maggio e giugno, una volta che le popolazioni a più alto rischio in Europa sono state vaccinate.

"Molti clienti Ryanair faranno la loro prima vacanza in più di un anno, aderendo alle nuove linee guida di viaggio", ha detto Dara Brady, capo del marketing di Ryanair. Il portafoglio da viaggio permetterà ai passeggeri di conservare tutti i loro documenti Covid "in un'unica posizione senza problemi o scartoffie di cui preoccuparsi".

Mentre i programmi di vaccinazione in tutto il mondo accelerano, le compagnie aeree stanno testando una serie di altri modi per rendere più facile per i passeggeri di navigare diversi regimi sanitari internazionali Covid-19. Vettori tra cui Singapore Airlines Ltd., Emirates Airline e Qatar Airline. Emirates Airline e Qatar Airways hanno lavorato con l'International Air Transport Association, un organismo commerciale delle compagnie aeree, per testare un cosiddetto sistema Travel Pass.

Il sistema, che include un'applicazione mobile, mira a consentire ai passeggeri di dimostrare la vaccinazione Covid-19 e le registrazioni dei test, identificando anche i requisiti di test e vaccinazione per diverse località e centri di test locali accessibili durante il viaggio.

Anche i vettori statunitensi si sono rivolti a nuove app per aiutare i passeggeri a tenere traccia dei vari requisiti di viaggio e a caricare i risultati dei test, sistemi che potrebbero alla fine essere utilizzati per le registrazioni dei vaccini.

Israele, prima della maggior parte dei paesi nella sua campagna di vaccinazione, ha implementato un passaporto per i vaccini che permette ai cittadini di verificare le loro vaccinazioni per visitare hotel e palestre, una misura a cui sta pensando anche il governo britannico. Le frontiere di Israele sono ancora effettivamente chiuse ai visitatori stranieri.

L'Unione europea prevede di svelare più tardi mercoledì un "pass verde digitale" per i cittadini dell'UE che registra i risultati dei test Covid-19 e i vaccini per consentire viaggi intra-UE sia per lavoro che per turismo. I governi lungo il Mediterraneo stanno spingendo affinché la misura entri in vigore in tempo per prevenire una seconda stagione estiva persa.