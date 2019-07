PAZZALI IDEA – SECONDO “BUSINESS INSIDER” IL GOVERNATORE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA VUOLE PIAZZARE AL VERTICE DELLA FONDAZIONE FIERA ENRICO PAZZALI, CHE ERA STATO MANDATO VIA NEL 2015 (CON BUONUSCITA DA 1,4 MILIONI) A CAUSA DELLA GESTIONE DEFICITARIA DELLA CONTROLLATA – LA PRATICA È SULLA SCRIVANIA DI SALA, CHE PER NON ROVINARE I RAPPORTI CON FONTANA POTREBBE DARE IL VIA LIBERA…

Giovanni Pons e Andrea Sparaciari per businessinsider.com

Nell’ovattato ambiente finanziario milanese dicono che Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, con questa operazione si stia mettendo contro tutti. E dunque bisognerà vedere come andrà a finire. L’operazione in questione è piuttosto spregiudicata: collocare nei prossimi giorni al vertice della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, ex amministratore delegato della controllata Fiera Milano nel periodo tra il 2009 e il 2015 e dunque principale protagonista di una gestione che ha portato la società a effettuare un aumento di capitale da 70 milioni per riequilibrare la situazione patrimoniale diventata assai precaria.

Quando Pazzali aveva in mano la gestione della Fiera il vicepresidente del consiglio di amministrazione e presidente del comitato remunerazioni e nomine era l’avvocato e poi sindaco di Varese Attilio Fontana, il quale nella sua posizione aveva il potere di indirizzare gli stipendi dei manager apicali dell’azienda.

Una circostanza, questa, che valse a Pazzali, nel momento in cui viene estromesso dal suo ruolo di ad, nella prima metà del 2015, una buonuscita da 1,4 milioni di euro. A far fuori Pazzali fu l’allora presidente della Fondazione, Benito Benedini, proprio a causa della gestione deficitaria della controllata anche se al manager bocconiano cercò di parare il colpo presentando in procura un esposto per un appalto alla Manutencoop con il quale ne veniva beneficiato anche il figlio dello stesso Benedini. Circostanza che però non portò ad alcuna conseguenza per i diretti interessati.

I numeri della gestione aziendale di Pazzali dal 2012 in poi sono invece sotto gli occhi di tutti e soprattutto scritti nei bilanci di quel periodo. La sua strategia che prevedeva di acquisire partecipazioni in enti fieristici fuori dall’Italia e in giro per il mondo, a conti fatti, ha portato solo perdite e depauperamenti patrimoniali che hanno poi costretto l’azienda, nel luglio 2015, a ricorrere a un aumento di capitale per 70 milioni.

Per esempio nella relazione sulla gestione dell’esercizio 2014, che espone una perdita di 30,6 milioni (contro una perdita di 12,6 milioni dell’esercizio precedente, cioé il 2013), si può leggere che “il risultato è stato inoltre penalizzato dalle svalutazioni conseguenti al procedimento di impairment test pari a 14,9 milioni riguardanti le partecipazioni nella società Fiera Milano Media spa per 11,1 milioni e nella società Eurofairs Internationl Consultoria e Participaçoes Ltda per 3,8 milioni. In conseguenza della perdita del 2014 e di quelle degli esercizi precedenti, il capitale sociale di Fiera Milano si riduce a 21,7 milioni, in misura superiore al terzo del medesimo, integrando quindi la fattispecie di cui all’articolo 2446 del codice civile“.

In parole povere le perdite abbattono il capitale della società in misura tale che in base al codice civile si deve provvedere a ricapitalizzare in tempi brevi. Ma il cda decide di rinviare tale decisione in quanto “le previsioni per il 2015 evidenziano, salvo il manifestarsi di eventi o situazioni allo stato non prevedibili, la crescita del fatturato e il ritorno all’utile”.

Tuttavia il rinvio non serve a molto, in quanto già nella semestrale 2015 l’azienda deve procedere ad ulteriori svalutazioni che pesano sul risultato operativo: “In particolare le rettifiche di valore hanno riguardato, l’avviamento e i marchi della controllata brasiliana e della controllata sudafricana, l’avviamento relativo alla controllata cinese Worldex, i marchi Transpotec & Logitec e Bias della capogruppo e le testate editoriali del segmento Real estate della controllata Fiera Milano Media spa. Tali business hanno subito il verificarsi di circostanze particolarmente negative nell’esercizio tali da indebolire i risultati attesi e le prospettive di crescita”.

E così il conto economico 2015, che registra un consistente aumento del fatturato da 242 a 337 milioni, chiude appena sopra il pareggio mentre i soci già a luglio di quell’anno devono mettere mano al portafoglio per riportare la situazione patrimoniale in equilibrio. Il conto da pagare per l’allegra gestione Pazzali è di 70 milioni con le ultime svalutazioni delle partecipate estere che peseranno sul 2016, dopo la sua uscita dal gruppo.

Purtroppo i guai dell’ente fieristico milanese non finirono qui. A metà 2016 si abbatte sulla Fiera Milano un’inchiesta nata in seno alla Dda (Direzione distrettuale antimafia), allora guidata da Ilda Boccassini – in cui si ipotizzano i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio e appropriazione indebita – che porterà a 11 arresti e al commissariamento prima della controllata Nolostand e poi tre mesi dopo anche di Fiera Milano spa. Dalle carte di questa inchiesta emerge il malaffare legato all’infiltrazione mafiosa nei subappalti del gruppo, e, soprattutto, la carenza quasi totale di controlli che sarebbero spettati alla capogruppo guidata in quel periodo da Pazzali.

L’indagine – che in primo grado ha portato a otto condanne tra i 2 anni e 8 mesi e gli 8 anni e 10 mesi – ricostruisce infatti come nel luglio del 2013 i vertici della controllata Nolostand e di Fiera Milano spa avessero sottoscritto un contratto triennale (con un’opzione per altri due anni) con il consorzio di facchinaggio e allestimento Dominus. A trattare per conto di Dominus erano Calogero Nastasi e Liborio Pace, il primo legato alla “locale ‘ndrangheta di Pioltello” e “alla famiglia mafiosa degli Accardo di Partanna”, mentre il secondo era un “soggetto già imputato (poi prosciolto) per appartenenza alla famiglia mafiosa dei Pietraparzia”, scrivono gli inquirenti della Dda. Due personaggi che formalmente non avevano alcuna carica societaria per trattare contratti con Fiera – anche perché aziende guidate ufficialmente da loro non avrebbero mai ottenuto la certificazione antimafia -, dettaglio che però è “sfuggito” ai manager sia di Nolostand che di Fiera Spa. Una grave mancanza, considerato che si trattava di cifre considerevoli: tra il 2013 e il 2015 Nolostand eroga a Dominus pagamenti per 18.061.928 euro, cui si aggiungono altri 205.516 euro fatturati per 11 subappalti vinti per Expo.

Ed è proprio in un’intercettazione effettuata sul telefono di Nastasi il 25 febbraio 2015 che spunta il nome di Pazzali: “Comunque Pazzali molto probabilmente lo mandano via… OMISSIS… Mi sa che a giugno siamo senza lavoro… OMISSIS… sai perché? Tolto il discorso Fiera, i clienti li abbiamo persi tutti”, si lamenta il Nastasi con una collaboratrice. E’ il periodo nel quale i due mafiosi temevano che la sostituzione di Pazzali potesse pregiudicare il prolungamento del contratto Dominus fino al 2016; del resto “Pazzali è quello che ci ha dato l’ammuttune (la spinta, ndr) dentro Fiera”, spiega preoccupato Nastasi in un’altra intercettazione agli atti. Così non sarà, perché poi l’uomo di Cosa nostra incontrerà il sostituto di Pazzali, Corrado Peraboni, il quale nel luglio assicurerà che la proroga è cosa fatta.

Come se ciò non bastasse, Fiera Milano spa, il 16 maggio 2014 aveva fornito ad Anac e alla Prefettura di Milano l’elenco dei propri fornitori utilizzabili per Expo, tra i quali figurava anche il consorzio Dominus, il quale, però, per un disguido, non fu inserito nella piattaforma Siprex che controllava l’effettiva “pulizia” delle imprese operanti per Expo 2015, con il risultato che Dominus sfuggì ai controlli antimafia.

Per i giudici, dunque, l’amministrazione giudiziaria di Fiera e Nolostand si era resa necessaria per le gravi carenze nei controlli, tanto è vero che mettono nero su bianco i settori di intervento per riportare le società alla legalità: “Potenziamento delle funzioni di internal audit, la rotazione del personale in funzioni sensibili nelle strutture di procurement, l’attivazione di procedure di whistleblowing…”, si legge nel decreto firmato dal giudice Fabio Roia.

Tutte situazioni che poi vengono progressivamente sanate con l’arrivo alla presidenza di Fondazione Fiera di Giovanni Gorno Tempini che, anche su indicazione della procura di Milano, procede all’azzeramento del cda di Fiera spa, e quindi anche del vicepresidente Fontana, instaurando un regime di controlli adeguati a una società quotata dello standing di Fiera Milano. Una rivoluzione premiata con la fine del commissariamento e l’arrivo di un nuovo amministratore delegato, Fabrizio Curci, che in poco tempo riporta in carreggiata l’azienda che riprende a produrre utili più che soddisfacenti.

L’ultimo degli epurati della vecchia gestione è il direttore centrale corporate affair Stefano Cecchin, uscito nella prima metà del 2018. Il quale però cade in piedi grazie a un contratto sottoscritto da Pazzali (ma mai passato al vaglio del consiglio di amministrazione) che gli garantiva una buonuscita pari a tre anni di stipendio. Inoltre Cecchin non rimane disoccupato a lungo: a offrirgli una nuova prospettiva è il neogovernatore Fontana che il 2 agosto 2018, a sorpresa, lo nomina presidente dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente) con la delibera regionale n.476.

Una nomina fatta personalmente da Fontana, il quale sceglie proprio Cecchin tra i 16 candidati idonei per la poltrona di un organismo estremamente complesso, deputato a vigilare sull’ambiente e sull’inquinamento della Regione. Un ruolo che il buon senso vorrebbe affidato a un tecnico con una solida preparazione scientifica. “Non mi faccia parlare”, racconta a Business Insider Italia il dottor Alessandro Miani, docente di Prevenzione ambientale all’Università statale di Milano, presidente della Società Italiana Medicina Ambientale, che era giunto alla selezione finale insieme a Cecchin, “la selezione era per titoli e curriculum, io sono un medico, lui un funzionario amministrativo… Inoltre ricordo che la nomina fu ritardata di oltre due mesi rispetto alla data prevista, tanto che arrivò in pieno agosto. Ci ho messo una pietra sopra”.

Rileggendo tutti questi fatti in sequenza risulta difficile capire il motivo per il quale oggi Fontana insista, con tanto vigore, per un nuovo ribaltone al vertice della Fondazione, con lo scopo di riportare nella stanza dei bottoni il manager che con il suo operato aveva provocato perdite ingenti alla società quotata in Borsa e non aveva impedito l’infiltrazione del malaffare negli stand della Fiera. Con il rischio, oltretutto, di riaprire un fronte di tensione con la procura.

C’è infine da chiedersi se qualcuno può opporsi a questa nomina. In effetti la procedura prevede che l’indicazione del presidente della Fondazione venga fatta su designazione della giunta della Lombardia, “d’intesa con il Comune di Milano“, come recita l’articolo 2 della legge Regionale 29 gennaio 1999. E all’art. 3 la stessa legge specifica che, una volta ricevuta la proposta il Comune ha 15 giorni di tempo “per esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni”. Se la Regione insiste, però, rinviando al Comune una nuova proposta entro i successivi 15 giorni e l’intesa non sia comunque raggiunta allora “il provvedimento è adottato con decreto della Giunta regionale“.

Al momento, a quel che risulta a Business Insider Italia, la “pratica Pazzali” è arrivata a Palazzo Marino e lì si è fermata. Evidentemente le numerose partite che vedono protagonisti il sindaco Beppe Sala e il governatore Fontana, dalle Olimpiadi invernali appena vinte all’aumento del biglietto dell’Atm, inducono alla prudenza entrambe le parti per non rovinare i rapporti. Nei prossimi giorni, però, si dovrebbe sapere se Sala darà il via libera alla nomina di Pazzali, che il sindaco conosce dai tempi di Expo, oppure se vorrà opporsi o fare osservazioni.