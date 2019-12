A PIEDI DESCALZI IN CONGO: LA REPLICA AGLI ARTICOLI DEL ''CORRIERE'' SUL PROCESSO MILANESE - ''L'AD NON SAPEVA DEL COINVOLGIMENTO DEL DIRIGENTE'', OVVERO IL RUOLO DI CASULA COME PRESTANOME. ''ENI, CONSEGUENTEMENTE, NON HA SUBITO ALCUN DANNO O PREGIUDIZIO, O ALTRIMENTI RICEVUTO ALCUN VANTAGGIO, DAL PERSONALE COMPORTAMENTO OGGETTO DELLE VERIFICHE DELLA PROCURA'' - FERRARELLA REPLICA CHIEDENDO LUMI SUL RUOLO E LE SOCIETÀ DELLA MOGLIE DI DESCALZI…

ENI E L'INCHIESTA IN CONGO, LA DIFESA DELL'AD DESCALZI

Dal ''Corriere della Sera''

In relazione agli articoli pubblicati nei giorni scorsi dal Corriere della Sera , Eni tiene a precisare: 1. L' Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, esclude, in ogni caso ed in modo tassativo, che il dirigente interessato gli abbia mai parlato del proprio eventuale (e personale) coinvolgimento o interesse nell' operazione WNR/Marine XI; inoltre è sbagliato mettere in connessione la mail di Claudio Descalzi che impone la necessità di una green flag con il blocco Marine XI poiché tale mail di ottobre 2013 si riferisce a tutt' altra operazione (non Marin XI).

CLAUDIO DESCALZI CON LA MOGLIE MARIA MAGDALENA INGOBA

2. Eni non ha mai intrattenuto rapporti con WNR a qualsivoglia titolo;

3. Dal complesso della documentazione che Eni ha potuto visionare sino ad ora (si tratta comunque di svariate migliaia di pagine, corrispondenti a 2,9 gigabytes, 3.341 cartelle e 1.612 files) non emergono allo stato evidenze di legami tra le iniziative personali ipotizzate a carico di dirigenti della Società ed asseriti conflitti d' interesse dell' Amministratore Delegato;

ROBERTO CASULA jpeg

4. Come già ribadito in più sedi, Eni non ha mai dato seguito ad alcun interesse per il Blocco esplorativo Marine XI, né diretto né indiretto, sia a causa dei problemi tecnici e geofisici (tale Blocco è infatti poi risultato, nei fatti, privo di valore economico e industriale e conseguentemente mai sviluppato) sia anche a causa delle coeve difficoltà emerse nel processo di compliance;

5. Eni, conseguentemente, non ha subito alcun danno o pregiudizio, o altrimenti ricevuto alcun vantaggio, dal personale comportamento oggetto delle verifiche della Procura a carico dei soggetti interessati. Comportamenti la cui rilevanza penale non risulta peraltro definibile dalla documentazione (di cui Eni dispone allo stato);

DESCALZI CON MOGLIE

6. Per completezza, risulta dai documenti fino ad ora depositati dalla Procura, che le autorità inquirenti dovevano «ancora verificare eventuali elementi di collegamento» tra Marine XI ed i processi di assegnazione ad Eni di Marine VI e Marine VII (oggetto delle ipotesi di corruzione internazionale a carico di Eni ex legge 231); 7. La Società svolgerà comunque ogni ulteriore opportuno accertamento in merito alla compatibilità con la normativa aziendale del comportamento personale dei singoli soggetti interessati sulla scorta del nuovo materiale acquisito.

La replica di Luigi Ferrarella:

Grazie per le note rivolte all' indagine, tra le quali anche un' altra da Descalzi sarebbe preziosa: se e cosa la moglie Madeleine Ingoba gli avesse detto della catena Loba Trust (Nuova Zelanda), Cambiasi Ltd (Cipro) e Cardon sa (Lussemburgo) con la quale controllava (lei beneficiaria fino all' agosto 2012, poi la sorella Simone Antoinette fino all' aprile 2014) sei società fornitrici in Africa di Eni .

CLAUDIO DESCALZI