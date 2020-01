LA PIETRA NERA DEL CAIRO – LA PRECISAZIONE DI RCS SULLA 'MANLEVA' A URBANO PER LA CAUSA BLACKSTONE-SOLFERINO: ''LA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI CONTIENE INFORMAZIONI FUORVIANTI. E' DEL TUTTO NORMALE E CONFORME A LEGGE CHE – FERMA RESTANDO L’INFONDATEZZA DELLE PRETESE - GLI EFFETTI DI TALI ATTI, IVI INCLUSE LE SPESE, RICADANO SULLA SOCIETA' E NON SUL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PERSONALMENTE''

CAUSA BLACKSTONE: PER PARARSI IL SEDERINO CAIRO SI FA DARE DAL CDA RCS (DOPO TRE ANNI) LA MANLEVA – IN CASO DI CONDANNA (IL FONDO USA CHIEDE 600 MILIONI $), URBANETTO NON PAGHERÀ LA SUA PARTE

Riceviamo e pubblichiamo da “Rcs”

Con riferimento alle notizie apparse in questi giorni su taluni organi di stampa in merito al contenzioso relativo all’immobile di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan, RCS precisa che la rappresentazione dei fatti ivi riportata, relativamente a detto contenzioso e alle deliberazioni assunte dagli organi di RCS in relazione allo stesso, contiene informazioni chiaramente fuorvianti.

Il giudizio promosso nei confronti di RCS dall’acquirente del citato immobile e da taluni fondi Blackstone avanti la Supreme Court of the State of New York - attualmente sospeso - e inappropriato, senza fondamento e, comunque, proposto innanzi a un giudice privo di giurisdizione. Negli atti depositati in tale giudizio il preteso danno non risulta neppure quantificato.

Il giudizio impropriamente promosso dai medesimi attori, avanti il medesimo giudice contro il Presidente di RCS personalmente e basato sulle stesse circostanze su cui si fondano le identiche domande avanzate nei confronti della Societa, e fa riferimento al medesimo preteso danno. E’ quindi parimenti inappropriato, infondato e proposto innanzi a un giudice privo di giurisdizione. Inoltre, e evidente a chiunque che la inappropriata duplicazione di giudizi non puo determinare duplicazione del preteso danno.

La “manleva” cui si fa riferimento nei menzionati articoli di stampa riguarda atti compiuti dal Presidente quale legale rappresentante di RCS, in nome, per conto e nell’interesse della stessa, in esecuzione di una delibera del Consiglio di Amministrazione. E dunque del tutto normale e conforme a legge che - ferma restando l’infondatezza delle pretese delle controparti - gli effetti di tali atti, ivi incluse le spese, ricadano sulla Societa e non sul suo legale rappresentante personalmente (indebitamente citato in causa).

Il Consiglio di Amministrazione di RCS ha assunto le proprie determinazioni in merito al contenzioso in oggetto, ivi inclusa la manleva in parola, nell’ambito di riunioni ritualmente convocate, e precedute da adeguata informativa pre-consiliare, la partecipazione alle quali e rimessa alla responsabilita di ciascun consigliere.

Si rammenta, infine, che nella vicenda della compravendita e contestuale locazione dell’immobile di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan avvenuta nel 2013, l’unica parte danneggiata è stata RCS. Il Consiglio di Amministrazione ha doverosamente agito, e continuera ad agire in ogni sede, a tutela dell’interesse della Societa.

RCS non nasconde la propria sorpresa dinanzi al comportamento di chi, a fronte del doveroso tentativo della Societa di porre rimedio alla grave lesione (prontamente percepita dal mercato e dalla pubblica opinione) realizzata a suo danno nel 2013, in un momento di difficolta economica e finanziaria, non si fa scrupolo di diffondere affermazioni fuorvianti del tipo di quelle qui commentate.

