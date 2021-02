PERCHÉ LA MASSA DEGLI INVESTITORI DI "REDDIT" SI È BUTTATA SULL'ARGENTO? RAMPINI: “C'È LA PAURA CHE STIA PER RINASCERE L'INFLAZIONE, COME EFFETTO COLLATERALE DEL TRIONFO DELLA MODERN MONETARY THEORY, CON LE BANCHE CENTRALI CHE DI FATTO STAMPANO MONETA A GOGÒ” - “L' ARGENTO HA USI INDUSTRIALI. LA RIPRESA CINESE STA FACENDO IPOTIZZARE UN NUOVO CICLO RIALZISTA DELLE MATERIE PRIME. L'IDEA È CHE POTREMMO ESSERE PROPRIO NELLE FASI INIZIALI DI UN TORO, NON DELLE BORSE BENSÌ DI METALLI E MATERIALI DI BASE PER USO INDUSTRIALE…”