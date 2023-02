PORCO KANYE, CHE TONFO! - GLI UTILI DI ADIDAS CROLLANO DA 1,49 MILIARDI A 254 MILIONI DOPO L'INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON KANYE WEST A CAUSA DELLE SUE FRASI ANTISEMITE - LA MANCATA VENDITA DEGLI STOCK DELLA LINEA "YEEZY" COMPORTEREBBE UNA RIDUZIONE DEI RICAVI DI CIRCA 1,2 MILIARDI NEL 2023, CON UN IMPATTO DI CIRCA 500 MILIONI...

Estratto Dal “Fatto quotidiano”

Una contrazione degli utili per il gruppo Adidas nel 2022, dopo l’interruzione della collaborazione con il rapper americano Kanye West (per le polemiche sulle frasi antisemite dell'artista). L'utile netto è sceso a 254 milioni a fronte degli 1,49 miliardi del 2021[…] la mancata vendita degli stock esistenti comporterebbe una riduzione dei ricavi di circa 1,2 miliardi nel 2023 con un impatto di circa 500 milioni sull'utile operativo e costi one-off per altri 200 milioni nel 2023. […]

