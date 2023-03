PRENDI I BITCOIN E SCAPPA – LA PROCURA DI MILANO HA APERTO UN FASCICOLO SU "THE ROCK TRADING", LA PIATTAFORMA ITALIANA DI SCAMBIO DI CRIPTOVALUTE CHE HA BLOCCATO I CONTI DEI 40MILA CLIENTI PER MANCANZA DI LIQUIDITÀ – PER L'AD E COFONDATORE, ANDREA MEDRI, SI IPOTIZZA IL REATO DI TRUFFA E APPROPRIAZIONE INDEBITA – LA SEDE DELLA SOCIETÀ È STATA PERQUISITA DALLA FINANZA, CHE CERCA DI CAPIRE CHE FINE ABBIANO FATTO GLI ASSET DIGITALI. NELL’ULTIMO PERIODO THE ROCK TRADING SI ERA APPOGGIATA A UNA BANCA IRLANDESE…

Estratto dell'articolo di Bendetta Vitetta per "Libero quotidiano"

the rock trading – società di scambio di criptovalute

La cripto-bancarotta all’italiana di The Rock Trading finisce nel mirino della Procura di Milano. Nelle scorse ore, infatti, la GdF ha aperto un fascicolo sulla società-piattaforma di scambio di criptovalute - attualmente una delle più grandi in Italia in questo comparto- che dallo scorso 17 febbraio, ha congelato le attività dei suoi clienti per mancanza di liquidità. Precisamente i vertici hanno spiegato lo stop con “difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità”.

Andrea Medri ad e cofondatore di The Rock Trading

[…] Come viene spiegato in una nota diffusa dal procuratore di Milano Marcello Viola, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su disposizione della Procura, hanno eseguito decreti di perquisizione, sequestro e acquisizione di documentazione nei confronti della The Rock Trading, ricordando che, «da qualche giorno, senza fornire adeguate giustificazioni, ha interrotto l’operatività della piattaforma, impedendo di fatto ai clienti la possibilità di accedere ai propri asset digitali».

Andrea Medri - ad e cofondatore di The Rock Trading

Il punto centrale dell’indagine è riuscire a capire che fine abbiano fatto quegli asset digitali, ossia i bitcoin su cui migliaia di clienti avevano investito i loro risparmi. Le Fiamme Gialle stanno cercando di ricostruire la massa dei clienti e l’entità delle somme investite che verosimilmente sono sparite. C’è chi come un privato ha perso circa 30mila euro ma, tra gli altri, è emerso pure che c’ persino qualcuno che scommesso circa 2 milioni di euro. E agli atti figura anche l’esposto di una persona che lavorava proprio per la società coinvolta.

Per uno dei fondatori nonché ad, Andrea Medri, le ipotesi di reato sarebbero truffa ed appropriazione indebita visto che nell’ultimo periodo si sarebbe occupato lui della gestione della piattaforma in misura maggiore rispetto all’altro socio fondatore.

CHIUSURA THE ROCK TRADING

E proprio nell’ultimo periodo - probabilmente The Rock Trading navigava già in brutte acque- la piattaforma si sarebbe appoggiata per la gestione dei conti a una banca irlandese. In precedenza, invece, risulta che la piattaforma si fosse sempre appoggiata a una banca italiana che ha poi interrotto i rapporti.

L’indagine, coordinata dai orocuratore aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano e dai pm Francesco Cajani e Maura Ripamonti, è nata dopo gli esposti di alcuni clienti che non sono più riusciti a liquidare le somme investite. Con sede a Milano, la società è stata fondata da Andrea Medri e Davide Barbieri e conta, pare, clienti compresi tra i 30 e i 50mila.

the rock trading – società di scambio di criptovalute

[…] Oltre che il fascicolo milanese, c’è un’altro filone di indagine, anche questo ovviamente nato in seguito a diversi esposti, che è già aperto a Firenze, come emerso qualche giorno fa. Dalle ultime informazioni, inoltre, si sta procedendo anche per riscontrare «l’eventuale commissione di reati informatici e verificare la possibile configurazione di reati societari». […]

bitcoin criptovalute bitcoin investimenti ANDREA MEDRI - THE ROCK TRADING