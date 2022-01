8 gen 2022 08:40

QUESTO SI’ CHE E’ UN PREMIO PRODUZIONE! - TIM COOK FESTEGGIA I 10 ANNI IN APPLE CON 98,7 MILIONI DI DOLLARI - NEL 2021 GLI SONO STATI RICONOSCIUTI DAL GRUPPO CIRCA 82 MILIONI IN AZIONI VINCOLATE, PIU' 3 MILIONI DI SALARIO DI BASE E 12 MILIONI DI BONUS. SENZA CONTARE LE SPESE PER AEREI PRIVATI E PER LA SICUREZZA. IL MAXI-COMPENSO È 1.447 VOLTE PIÙ ALTO DEL SALARIO MEDIO DI UN DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ…