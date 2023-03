"SONO UN PO' PREOCCUPATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE" - ELON MUSK SI È DETTO "STRESSATO" DALLA NUOVA TECNOLOGIA CHE DEFINISCE "ABBASTANZA PERICOLOSA": SECONDO IL CAPOCCIONE DI TESLA SERVIRANNO NUOVE REGOLE AFFINCHÉ SIA IN GRADO DI OPERARE NELL'INTERESSE PUBBLICO - “AL MOMENTO NON RITENGO CHE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CI PUÒ AIUTARE NEL BREVE TERMINE A COSTRUIRE AUTO”

ELON MUSK

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - "Sono un po' preoccupato dall'intelligenza artificiale". Lo afferma Elon Musk, dicendosi "stressato" dalla nuova tecnologia "abbastanza pericolosa" che richiede regole affinché sia in grado di operare nell'interesse pubblico. Al momento "non ritengo che l'intelligenza artificiale ci può aiutare nel breve termine a costruire auto", aggiunge Musk durante l'investor day di Tesla, nel corso del quale conferma poi l'apertura di uno stabilimento in Messico.