IN NOMINE RENZI – L’UNICA COSA CHE SI MUOVE A MILANO IN QUESTI GIORNI SONO LE POLTRONE: STA PER ESSERE UFFICIALIZZATO IL TICKET PATUANO-MAZZONCINI AL VERTICE DI A2A – E IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, GRAZIE ALLA NON BELLIGERANZA DI BEPPE SALA, OTTIENE IL MIRACOLO: SOSTITUIRE IL RENZIANO CAMERANO CON UN ALTRO FEDELISSIMO (MAZZONCINI). LE DANZE SONO APPENA APERTE: DA QUI AD APRILE C’È UNA PLETORA DI NOMINE DA FARE…