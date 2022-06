6 giu 2022 16:22

RETRO-MUSK! – IL BOSS DI TESLA MINACCIA DI STRACCIARE L’ACCORDO SU TWITTER SE IL SOCIAL NETWORK NON FORNIRÀ I DATI SUGLI ACCOUNT SPAM E FAKE: SECONDO MUSK, I CONTINUI RIFIUTI DI PUBBLICARE QUELLE PERCENTUALI STANNO VIOLANDO I TERMINI CONCORDATI PER L’ACQUISTO – NON È CHE LO FA PERCHÉ HA CAPITO CHE È UNA CAZZATA SPENDERE 44 MILIARDI PER UNA SOCIETÀ CHE NON FA UTILI? – IL TITOLO DI TWITTER CROLLA DEL 5,5%