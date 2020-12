I REUCCI DI PORNHUB - IL CANADESE-SIRIANO FERAS ANTOON CONTROLLA IL 67,55% DEL CAPITALE, L’ISRAELIANO DAVID TASSILLO E’ IN MINORANZA. E POI C’È UN TERZO UOMO SCONOSCIUTO: UN AUSTRIACO CHE VIVE IN CINA, BERND BERGMAIR - LA SEDE LEGALE IN LUSSEMBURGO CONSOLIDA I BILANCI (QUASI 500 MILIONI DI RICAVI E 40 DI UTILI, OLTRE 1.000 DIPENDENTI) E FAVORISCE LE TRIANGOLAZIONI FISCALI CON IRLANDA, ISOLE VERGINI E CIPRO. MA LA SEDE OPERATIVA È A MONTREAL IN CANADA…

Mario Gerevini per www.corriere.it

feras antoon

Nella tana del lupo, quella di Pornhub. Entriamo per saperne di più sulla coppia da 500 milioni di dollari: Feras Antoon, ingegnere, nato 47 anni fa a Damasco (Siria) e David Tassillo, 43enne nato ad Haifa (Israele), i boss appunto di Pornhub, la piattaforma web per adulti accusata di aver fatto circolare video di stupri e sesso con minori.

palazzo comprato da feras antoon a montreal

L’IMPERATORE

L’impero della pornografia online, numero uno al mondo con 3,5 miliardi di visitatori al mese, secondo i documenti inediti consultati dal Corriere, è saldamente in mano ad Antoon che controlla il 67,55% del capitale con Tassillo in minoranza, anche se tutto, dalle azioni ai mobili, è pignorato e ipotecato. Un terzo uomo, del tutto sconosciuto, ha un ruolo centrale nel business di Pornhub: è un austriaco che vive in Cina, Bernd Bergmair.

LA TANA DELL’INGEGNERE

mindgeek

La tana del lupo è in un elegante palazzo in centro in Lussemburgo, affacciato su un parco. Qui, accanto agli uffici europei della Industrial and Commercial Bank of China, un gigante statale da 450mila dipendenti, ha sede MindGeek, la holding dell’ingegnere, a cui fanno capo decine di siti e marchi dell’industria del porno online come YouPorn, RedTube, Brazzers ecc. La sede legale in Lussemburgo consolida i bilanci (quasi 500 milioni di ricavi e 40 di utili, oltre 1.000 dipendenti, Grant Thornton gli fa la revisione) e favorisce le triangolazioni fiscali con Irlanda, Isole Vergini e Cipro. Ma la sede operativa è a Montreal in Canada.

mark antoon

LE ACCUSE

La bufera è partita invece da New York pochi giorni fa, innescata da un documentatissimo articolo del New York Times secondo il quale sui 6,8 milioni di video caricati ogni anno su Pornhub, “la grande maggioranza probabilmente coinvolge adulti consenzienti, ma molti riprendono abusi sui minori e rapporti non consensuali”. Immediatamente Mastercard e Visa hanno deciso di proibire l’uso delle loro carte di credito su Pornhub nonostante i responsabili del sito avessero annunciato che non consentiranno più agli utenti non verificati di caricare contenuti sul sito.

PRESTITO ALL’11%

L’equilibrio finanziario del gruppo potrebbe essere messo in pericolo. MindGeek, la capogruppo, si è indebitata un paio di anni fa per 370 milioni al tasso dell’11% (elevatissimo) facendosi pignorare e ipotecare come garanzia ogni bene materiale e immateriale. Non è noto chi abbia erogato il prestito (scadenza 2024) ma evidentemente il business e gli stessi Antoon e Tassillo sono considerati a rischio elevato, nonostante i margini che comunque riescono a realizzare.

palazzi comprati dai fondatori di pornhub

L’UOMO DI HAIFA

Di David Marmorstein Tassillo si sa ben poco; ha poco più del 32% del gruppo che gestisce insieme ad Antoon, anche lui è cittadino canadese ma nato in Israele, ad Haifa. Antoon, il numero uno, nato in Siria ma ora cittadino canadese, ha una laurea in ingegneria alla Concordia University, è sposato, vive a Montreal ed è da 20 anni nel settore dei siti porno. Prima di diventarne leader e azionista di maggioranza assoluta, sette anni fa aveva rilevato il gruppo, in cordata con altri, dal tedesco Fabian Thylmann.

pornhub

LA PAROLA DA NON DIRE

La parola “porno”, ripetuta milioni di volte nei siti (115 milioni di visitatori giornalieri), non compare mai nelle centinaia di pagine dei bilanci o nel sito istituzionale di MindGeek. Si definiscono “gruppo internazionale di information technology specializzato in siti web ad alto traffico”. E’ come se la Bmw si definisse produttore di mezzi di trasporto agile su gomma o la Barilla produttrice di piccoli oggetti di semola di grano duro dalle variegate forme. A Cipro, dove operano 11 società, è stata centralizzata la gestione dei siti web per l’Europa.

David Tassillo

IL TERZO UOMO

Il terzo socio spunta in diverse aziende con una quota vicina al 60% (ma non è nella capogruppo) e a queste società arrivano flussi di denaro da decine di milioni. Ma di Bernd Bergmair, che dovrebbe essere ricco sfondato, si sa pochissimo, solo che è austriaco di Linz, ha 52 anni e ora vive in Cina, probabilmente a Hong Kong. Comunque chi comanda alla fine è sempre l’ingegnere di Damasco, responsabile numero uno di un gruppo che secondo il New York Times pubblica video dai contenuti illegali come stupri e sesso con minori.

youporn