Lorenzo Bagnoli, Lorenzo Bodrero e Gianluca Paolucci per “la Stampa”

Google, la società del motore di ricerca più utilizzato al mondo, rispondendo alle domande poste da questa inchiesta ha detto di aver cancellato pubblicità «sensazionaliste», che non rispettavano le loro policy, per il valore di 50 milioni di dollari.

Eppure, nonostante l'attenzione, il mercato del marketing ingannevole o addirittura fraudolento è più che florido. Finixio ha sede a Londra ed è una delle start-up di marketing che ha drogato le pubblicità fraudolente sugli inesistenti strumenti d'investimento automatico per bitcoin - «bitcoin revolution» e le sue sorelle, dei quali abbiamo già parlato ieri - tanto da farle diventare virali. Specializzata in «finanza, criptovalute e tecnologia», Finixio promette di «condurre traffico targettizzato e clienti al tuo brand» e per farlo usa oltre 15 siti in cui spinge le piattaforme di investimento online, anche in italiano.

A ogni click incassa cinque dollari, una tariffa più alta dei canonici uno o due per altre categorie di merce. In più Finxio amministra anche il sito di una scuola per imparare a fare trading online e soprattutto wealthadvisor.me, per quanto la relazione tra i due siti non sia palese. Wealthadvisor offre agli utenti valutazioni delle piattaforme di trading.

Tra queste anche «bitcoin revolution». Tra le piattaforme "top" che promuove wealthadvisor due piattaforme che abbiamo citato ieri: 24option e ForexTB, la prima inaccessibile dall'Italia a seguito della segnalazione della Consob. Nel rispondere ai giornalisti, l'azienda ha usato questo broker a prova della propria serietà, visto che - scrivono - «è sponsor della Juventus».

Come ci ha detto l'ufficio stampa della squadra, invece, non lo è più, almeno da fine 2019. L'azienda ha ammesso di pubblicizzare anche «robot dei bitcoin» (crypto robot), sottolineando però come sia una pratica che fanno tutti. A guadagnarci, dice, sono soprattutto Google e Facebook.

Tra i metodi di marketing di casa a Finixio c'è anche la pubblicità via newsletter: ci si iscrive su uno dei siti del gruppo e ci si trova, in casella, anche qualche notizia su altri prodotti per cui gli inserzionisti pagano Finixio. Lo strumento in sé è legale anche se il suo perimetro d'azione è stato fortemente ristretto dalle nuove normative sulla privacy. Società di questo genere spopolano in tutto il mondo.

Una serie si trovano a Torino e in comune hanno uno dei fondatori, Sergio Brizzo. Classe 1989, i titoli di giornali che lo incoronano tra i guru del marketing nostrano, capace di moltiplicare i possibili clienti di un'azienda grazie alla rete. Tra le società del suo gruppo c'è Yonkana srl, di cui online si trovano siti quali ilmagodelweb.eu, special-email.net, chenotizie.com, e così via.

Sono tutti monopagina: c'è solo un form nel quale immettere i propri dati per ricevere promozioni, extra sconti, suggerimenti per avere «entrate extra», qualunque cosa voglia dire.

Le note su privacy e norme antispam previsti dalla legge sono ben in vista: «I dati che abbiamo sono tutti recuperati da utenti che hanno dato il loro assenso, tutto è gestito con la massima trasparenza. Peraltro noi siamo un'azienda italiana, con sede a Torino, che svolge tutte le sue attività nel nostro Paese e con la massima pulizia possibile», spiega Brizzo a La Stampa.

Per quanto Yonkana dica di non intasare di spam le email dei propri iscritti, Paolo Attivissimo, giornalista esperto di informatica, già nel 2018 riceveva una loro email. Yonkana compare come proprietaria dei dati. Nell'email, Attivissimo viene chiamato Deborah Unker (da Deb Unker, pseudonimo con il quale Attivissimo si era registrato per «svelare» un truffatore che proponeva una finta compravendita di reni). Lo scopo del messaggio è proporgli «il sistema di investimento dei Bitcoin che sto usando per arrivare a fine mese più tranquillo», con in calce la firma, «Paolo G». (Ha collaborato Leonardo Di Paco).

