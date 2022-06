7 giu 2022 16:04

ROMANZO GENERALI - STRADA IN SALITA PER IL SOSTITUTO DI CALTAGIRONE. SECONDO DONNET LA PERSONA GIUSTA DOVREBBE ESSERE LA PRIMA DEGLI ESCLUSI DELLA LISTA PRESENTATA DALL'IMPRENDITORE ROMANO, CIOÈ ROBERTA NERI. I CALTAGIRINI INVECE CHIEDONO UNA APPLICAZIONE LETTERALE DELLO STATUTO CHE PREVEDE UN SOSTITUTO DEL MEDESIMO GENERE: TOCCHEREBBE DUNQUE A COSTAMAGNA O A CIRINÀ. IPOTESI CHE NON PIACE A TRIESTE….