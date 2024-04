24 apr 2024 11:09

L’ANTITRUST HA MULTATO AMAZON PER 10 MILIONI DI EURO PER “PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA” – IL MOTIVO? SUL SITO DI E-COMMERCE, PER UN'AMPIA SELEZIONE DI PRODOTTI VIENE PRE-IMPOSTATA L'OPZIONE “ACQUISTO PERIODICO” ANZICHÉ “ACQUISTO SINGOLO”. SECONDO L'AUTORITÀ, SI TRATTEREBBE DI UNA LIMITAZIONE ALLA LIBERTÀ DI SCELTA DEI CONSUMATORI….