26 lug 2024 15:16

L’EUROPA PREPARA IL CETRIOLONE PER L’ITALIA – IL CONSIGLIO UE HA DATO IL VIA LIBERA ALLA PROCEDURA PER DEFICIT ECCESSIVO NEI CONFRONTI DEL NOSTRO PAESE: ORA SARANNO LACRIME E SANGUE PER IL GOVERNO DUCIONI, CHE DOVRÀ REDIGERE UNA MANOVRA SENZA SOLDI E TROVARE 12 MILIARDI DI EURO L’ANNO PER FAR RIENTRARE IL DEFICIT – SPAZIO PER RISPETTARE LE PROMESSE ELETTORALI NON CE NE SONO…