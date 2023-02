28 feb 2023 09:12

E’ FINITA L'ERA DEGLI ASSEGNI BANCARI: BANCA INTESA LI TOGLIE A UNA PARTE DEI CLIENTI - GRAZIE AI PAGAMENTI DIGITALI, ALLE APP PER PAGARE E ALL'HOME BANKING, GLI ASSEGNI SI PREPARANO AD ANDARE IN PENSIONE - LA SPIEGAZIONE DELL’ISTITUTO: “MOLTI CLIENTI NON LI USANO PRATICAMENTE PIÙ” - SECONDO IL REPORT DI BANKITALIA, NEL 2022 IL NUMERO DI OPERAZIONI CON ASSEGNI È SOTTO ALL'1% DEL TOTALE DEI PAGAMENTI CON STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE…