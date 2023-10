L’IMPERO? È UN AFFARE DI FAMIGLIA – “LVMH”, IL COLOSSO DEL LUSSO FRANCESE DA 79,2 MILIARDI DI EURO, RESTERÀ NELLE MANI DELLA FAMIGLIA ARNAULT ALMENO PER I PROSSIMI 30 ANNI – SONO ALMENO 15 ANNI CHE IL PRESIDENTE E CEO BERNARD ARNAULT SI PREOCCUPA DELLA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA E NON APPENA IL FIGLIO JEAN COMPIERÀ 25 ANNI, LA HOLDING DI FAMIGLIA “AGACHE”, SARA’ SUDDIVISA UGUALMENTE FRA I CINQUE FIGLI...

bernard arnault con moglie e figli

Estratto dell’articolo di Alice Scaglioni per il “Corriere della Sera”

[…] Ancora pochi giorni e la proprietà del gruppo del lusso Lvmh sarà blindata nelle mani della famiglia Arnault. Come anticipato dal Sole 24 Ore , con i 25 anni di Jean, il più giovane dei cinque figli […] l’operazione voluta dal padre per mettere al sicuro il controllo della proprietà sarà completa. Sono almeno 15 anni che il presidente e ceo Bernard Arnault si preoccupa della successione alla guida del colosso del lusso che vale 79,2 miliardi.

bernard arnault e i figli

Il primo passo era arrivato nel 2008, con la costituzione della fondazione privata Protectinvest in Belgio, il cui scopo era quello di proteggere gli interessi finanziari e patrimoniali in caso di morte di monsieur Arnault prima del 23 ottobre 2023. Se così fosse stato, il controllo del gruppo sarebbe passato in mano a un direttorio composto dai gestori dalla Protectinvest e di due società con sede a Bruxelles che detengono il 65% di Agache, la holding di famiglia. […]

i figli di bernard arnault 2

L’ultimo step dell’operazione architettata da Arnault per mettere al sicuro la proprietà dell’impero è arrivato l’anno scorso, quando Agache è stata trasformata in una società in accomandita per azioni, seguendo il modello che in passato era stato scelto dagli Agnelli[…] la gestione della holding è nelle mani dello stesso Bernard e della Agache Commandité, controllata dai figli. Le società in accomandita per azioni hanno una struttura che prevede due tipi di azionisti: i soci accomandatari, con potere di gestione, e i soci accomandanti, che hanno soltanto diritti patrimoniali (come ricevere i dividendi).

i figli di bernard arnault 3

Questi ultimi sono Ludovic (42 anni) e Stéphanie Watine (40 anni), i due figli della sorella minore di Bernard, Dominique Arnault, morta nel 2006 a soli 55 anni. Chi detiene invece il controllo della holding che racchiude l’impero dei 75 brand è il socio accomandatario Agache Commandité, il cui capitale è suddiviso ugualmente fra i cinque figli di Bernard Arnault, ovvero Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e Jean. A rinsaldare ulteriormente il controllo dei figli sulla società e a stabilirlo per i prossimi 30 anni è lo statuto: l’articolo 10 prevede infatti che gli azionisti possano essere solo i cinque fratelli o i loro discendenti diretti. Nessuno di loro potrà inoltre vendere i titoli prima del 2052. […] Arnault continua a gestire in prima persona l’impero del lusso. Semplicemente ora potrà farlo con più serenità. […]

