1. CARO-VACANZE, SI COMINCIA CON IL PONTE DI PASQUA: 500 EURO IN PIÙ A FAMIGLIA

Estatto dell’articolo di Michele Di Branco per “il Messaggero”

Aumentano i prezzi degli hotel. Sale l'imposta di soggiorno. Anche la tassa di sbarco in alcune isole, tra cui Ponza e Ventotene, subirà a breve un rialzo. Chi sta prenotando per Pasqua lo sta già vedendo: i costi delle vacanze non sono più quelli del 2022, complice la crisi energetica e l'inflazione, che hanno spinto le strutture ricettive a rivedere al rialzo il costo delle camere. E per l'estate si preannuncia anche peggio.

[…] Negli alberghi si registrano in questo momento rincari anche del 30%. Poi c'è il tema del caro voli (5-10%), che per esempio rischia di tenere in ostaggio la Sicilia per effetto dell'elevato costo dei biglietti, come denunciato dal governatore della Regione Renato Schifani. Insomma, bene che vada serviranno 500 euro in più a famiglia per andare quest'anno tutti al mare o in montagna.

Pure viaggiare in traghetto sarà un po' più dispendioso, complice la tassa di sbarco. Per Ventotene e Ponza passerà (ma a partire dal primo giugno) da 4 a 5 euro, un incremento di 1 euro ad arrivo. Nelle Eolie, a Salina, pure il Comune di Leni (sbarco a Rinella) l'adotterà in estate. Infine l'imposta di soggiorno, stando all'osservatorio di Jfc su questo particolare tributo, quest'anno dovrebbe fruttare a livello nazionale circa 678 milioni di euro, contro i 619 milioni dello scorso anno (+9,5%).

Ma a quanto ammonterà per gli italiani l'aggravio di spesa per le vacanze nel 2023? Secondo i calcoli degli esperti di Compass, il budget di spesa delle famiglie per viaggiare durante l'anno (soprattutto tra Pasqua, giugno, luglio e agosto) sarà di 1.930 euro, con un aumento di ben 482 euro rispetto al 2022. Vale a dire il 25 per cento in più sull'anno scorso. Come se ne esce? Gli addetti ai lavori temono che molte famiglie ripiegheranno su vacanze mordi e fuggi, con incluso spostamento in auto. […]

2. SPIAGGE, DAGLI OMBRELLONI AI LETTINI IN ARRIVO AUMENTI FINO AL 20 PER CENTO

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco e Mirko Polisano per “il Messaggero”

Stessa spiaggia, stesso mare, ma prezzi più alti. Si avvicina l'estate e gli italiani, come ogni anno, devono fare i conti con i rincari di ombrelloni e lettini che in alcune località (Anzio e Nettuno, per esempio) potrebbero costare anche il 20% in più.

[…] C'è l'aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali, Imu, Iva, inflazione e caro energia, «sembra che le tariffe siano alte perché vogliamo guadagnare di più, ma non è così», assicura Licordari. Il problema, alla fine, è sempre di chi deve aprire il portafogli: il turista è l'ultimo anello della catena e andare in vacanza al mare diventa un lusso.

Per una giornata in spiaggia a Ostia corredata da ombrellone e lettino bisogna calcolare un incremento dei prezzi tra il 5 e il 7%, a Santa Severa fino al 10% […]. Fregene conta di mantenere i prezzi stabili, mentre a Sabaudia c'è chi li ha già ritoccati. A "La spiaggia" di Carbonelli, uno dei lidi più apprezzati tra le dune, le nuove tariffe sono già ufficiali: il costo giornaliero per un ombrellone, o per un lettino, varia dai 12 euro durante la settimana ai 16 euro nei week end, l'anno scorso invece non si superavano i 15 euro. […]

