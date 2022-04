C’È UN LIMITE A TUTTO, ANCHE ALL’AMBIZIONE ESPANSA DI CLAUDIA PARZANI - LA SUPERAVVOCATA DELLO STUDIO LEGALE “LINKLATERS” CHE, IN BARBA A POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE, È STATA INDICATA AL VERTICE DI BORSA ITALIANA E CHE PROPRIO IERI È STATA NOMINATA PURE VICE PRESIDENTE DEL SOLE 24 ORE, È STATA SCALZATA DALLA POLTRONA DI PRESIDENTE DI ALLIANZ ITALIA: AL SUO POSTO SBARCA SERGIO BALBINOT – ERA UN INCARICO CUI LA FIDANZATA DI MUSTIER TENEVA MOLTISSIMO…

Sergio Balbinot

Francesco Spini per “La Stampa”

C'è chi, quando ancora era aperta la caccia ai candidati per le Generali, lo aveva evocato per un possibile e clamoroso ritorno a Trieste nell'inedita veste di sfidante. E invece Sergio Balbinot, che del Leone è stato un illustre ex amministratore delegato per le attività estere, oggi rilancia su Allianz, dove è approdato fin dal 2015. È lui il nuovo presidente della società italiana del gruppo assicurativo tedesco.

claudia parzani 3

Prende il posto di Claudia Parzani, la superavvocata che è stata indicata al vertice di Borsa Italiana e che proprio ieri è stata nominata pure vice presidente del Sole 24 ore. «L'Italia è un paese chiave per il nostro gruppo, che negli anni recenti ha rafforzato il proprio posizionamento sia attraverso operazioni di crescita esterna sia in virtù degli eccellenti risultati conseguiti da tutta la squadra guidata dall'amministratore delegato Giacomo Campora», ha dichiarato Balbinot.

ARTICOLO DI BORSEN ZEITUNG SU CLAUDIA PARZANI

Il manager dal suo arrivo alla compagnia tedesca è componente del consiglio di gestione del gruppo e in questi anni ha contribuito in prima persona allo sviluppo di Allianz in particolare nel continente asiatico. Sotto la sua regia è stato il primo gruppo assicurativo finanziario straniero, come sottolineano dalla società, a ottenere tre autorizzazioni dell'authority locale per operare in Cina con società assicurative e di asset management assicurativo con un azionariato totalmente straniero.

allianz

Oltre alla presidenza in Italia e al mandato nel «board of management» Balbinot, tra l'altro, è presidente di Allianz China Holding, di Allianz Partners e vicepresidente di Allianz France. In Italia, invece, per 5 anni ha rappresentato il gruppo nel cda di Unicredit e ha curato l'acquisizione della compagnia danni Aviva Italia, oggi ridenominata Allianz Viva. «È un onore per noi poter continuare a collaborare con Sergio Balbinot nella sua nuova veste di presidente», ha commentato l'ad Campora salutando Parzani «con grande riconoscenza».

claudia parzani 1 Sergio Balbinot claudia parzani 4 claudia parzani 7 claudia parzani 8 claudia parzani 5 Sergio Balbinot