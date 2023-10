20 ott 2023 19:59

C’È POCO DA RIDER – DELIVEROO E UBER EATS DOVRANNO VERSARE ALL'INPS I CONTRIBUTI PER MIGLIAIA DI RIDER, PER UN TOTALE, NON ANCORA CALCOLATO ESATTAMENTE, DI DECINE DI MILIONI DI EURO – LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO RIGUARDA LE CAUSE CHE LE DUE SOCIETÀ AVEVANO INTENTATO CONTRO L'ISTITUTO DI PREVIDENZA – AL CENTRO DEL CASO, LA POSIZIONE DEI LAVORATORI, CHE NON VANNO CONSIDERATI COME AUTONOMI…