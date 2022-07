2 lug 2022 11:10

L’ULTIMO REGALO DI DEL VECCHIO – LA MOGLIE DEL PAPERONE DI AGORDO, NICOLETTA ZAMPILLO, NON AVRÀ IL 25% DELLA HOLDING DELFIN, COME TUTTI PENSAVANO, MA "SOLTANTO" IL 12,5%, CIOÈ LA STESSA QUOTA DEI FIGLI DEL PATRON DI LUXOTTICA. IN COMPENSO ENTRA NELL’ASSETTO SOCIETARIO ANCHE ROCCO BASILICO, FIGLIO DI PRIMO LETTO DELLA ZAMPILLO – NEL TESTAMENTO NON È INDICATO CHI DOVRÀ PRENDERE IL SUO POSTO DI PRESIDENTE DELLA HOLDING DELFIN: SARÀ IL CDA A DECIDERE





dynasty del vecchio DEL VECCHIO: DELFIN, ALLA MOGLIE IL 12,5% COME AI FIGLI (ANSA) - E' ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli l'assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito dell'apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, morto lo scorso 27 giugno. Sia la moglie, Nicoletta Zampillo Del Vecchio, che i figli, compreso Rocco Basilico, figlio della moglie di Del Vecchio, risultano titolari del 12,5% nicoletta zampillo ai funerali di leonardo del vecchio DEL VECCHIO NON HA INDICATO SUCCESSORE IN DELFIN (ANSA) – Nel testamento Leonardo Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto di presidente di Delfin, la cassaforte della famiglia. A norma di statuto deciderà il cda se nominare un presidente o meno. Il Consiglio di amministrazione della Delfin si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell'integrazione dell'organo amministrativo. Lo si legge in una nota di Delfin, secondo cui "non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie". leonardo maria del vecchio funerali leonardo del vecchio 26 paola del vecchio claudio del vecchio nicoletta zampillo leonardo del vecchio funerali leonardo del vecchio 33 LEONARDO DEL VECCHIO