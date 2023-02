“REPUBBLICA” È IN VENDITA: MA CHI SE LA COMPRA? NESSUNO! – DANILO IERVOLINO, CHE AVREBBE OFFERTO 60 MILIONI DI EURO (TROPPO POCO), ORA SEMBRA CHIAMARSI FUORI: “NON C’È NESSUNA TRATTATIVA IN PIEDI” – L’IPOTESI DELLA CORDATA PUÒ ANDAR BENE PER I QUOTIDIANI LOCALI DEL NORD-EST, MA NON PER IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MOLINARI: SERVIREBBE UN CAIRO – LA PRIORITÀ PER IL RAM-POLLO AGNELLI È IL LUSSO (E IL PEZZO PREGIATO È ARMANI…)