NUOVI GUAI PER L'EX "FURBETTO DEL QUARTIERINO" - LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER DANILO COPPOLA - L'IMMOBILIARISTA, LATITANTE PROBABILMENTE A DUBAI, È ACCUSATO DI TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DI "PRELIOS", SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CHE POSSEDEVA IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PORTA VITTORIA A MILANO - L'EX MOGLIE DI COPPOLA AVREBBE CHIESTO ALLA "PRELIOS" 1,5 MILIONI PER RITIRARE UNA CAUSA CIVILE, PERSA IN PRIMO GRADO, CHE...