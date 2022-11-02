SDENG! MOODY’S ABBASSA DA STABILE A NEGATIVO L’OUTLOOK SUL SETTORE BANCARIO ITALIANO. SECONDO L’AGENZIA DI RATING AMERICANA, A INCIDERE SONO LE CONDIZIONI OPERATIVE CHE “DETERIORERANNO ULTERIORMENTE NEI PROSSIMI 12-18 MESI, INDEBOLENDO LA QUALITÀ DEI PRESTITI, LA REDDITIVITÀ E L'ACCESSIBILITÀ AI FINANZIAMENTI DELLE BANCHE”
(ANSA) - Moody's abbassa a negativo da stabile l'outlook sul settore bancario italiano. Ad incidere le condizioni operative che deterioreranno ulteriormente nei prossimi 12-18 mesi, indebolendo la qualità dei prestiti, la redditività e l'accessibilità ai finanziamenti delle banche.
giorgia meloni giancarlo giorgetti THE ECONOMIST SULLE BANCHE ITALIANEBUFFETT MOODYmoodys