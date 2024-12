6 dic 2024 19:53

SI APRE LA BATTAGLIA PER BANCO BPM – CREDIT AGRICOLE È SALITA AL 15,1% DELL’ISTITUTO GUIDATO DA GIUSEPPE CASTAGNA E HA CHIESTO ALLA BCE L’AUTORIZZAZIONE PER ARRIVARE AL 19,9% – IL COLOSSO BANCARIO FRANCESE FA SAPERE CHE NON INTENDE LANCIARE UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PER LE AZIONI DI BPM – LA MOSSA ARRIVA 10 GIORNI DOPO L'OPS LANCIATA DA UNICREDIT SU BPM…