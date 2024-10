9 ott 2024 11:43

SI FA PRESTO A DIRE "GREEN" – L’ANTITRUST BACCHETTA I SITI CHE VENDONO LE AUTO ELETTRICHE XEV E MICROLINO PER GLI SLOGAN FUORVIANTI CON CUI PUBBLICIZZANO I LORO PRODOTTI: “ESPRESSIONI COME 100% SOSTENIBILE E ZERO EMISSIONI SONO GREEN CLAIM GENERICI E SENZA INDICAZIONE DELLA FASE DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO…”