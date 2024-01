SI MUOVONO I COLOSSI, AFFARI IN VISTA - LA “SKYDANCE” DI DAVID ELLISON, FIGLIO DEL FONDATORE DI “ORACLE”, AVREBBE MESSO NEL MIRINO L’IMPERO MEDIATICO CHE CONTROLLA “PARAMOUNT PICTURES”, “CBS”, “MTV” E ALTRE 170 RETI IN TUTTO IL MONDO – FA GOLA IL GIOIELLO PARAMOUNT, LE CUI AZIONI SONO SALITE DI OLTRE IL 25% NELL’ULTIMO ANNO – LA DOMANDA E' PERCHE' SHARI REDSTONE, CHE CONTROLLA L'IMPERO, ABBIA VOGLIA DI VENDERE. PER IL “FINANCIAL TIMES”, IL MOTIVO E' CHE...

paramount pictures

Estratto dell’articolo di Massimiliano Jattoni Dall’Asén per il “Corriere della Sera”

[…], la Paramount Pictures è una casa di produzione e distribuzione cinematografica sussidiaria del gruppo Paramount Global, conglomerato di media controllato da National Amusements, che annovera Cbs, Mtv, Channel 5 in Uk e Telefe in Argentina, oltre a 170 reti e 700 milioni di abbonati in 180 Paesi del mondo.

shari redstone

Le azioni della Paramount sono salite di oltre il 25% verso fine anno, ma nelle ultime settimane si rincorrono le voci sulla possibile vendita della National Amusements.

Attualmente, l’impero mediatico è in mano a Shari Redstone, che ha lottato per averlo, dando vita a un’aspra saga di successione in cui il suo stesso padre, il milionario Sumner Redstone, morto nel 2020, era il suo più grande ostacolo. […] Shari avrebbe discusso la vendita di una quota di controllo con Skydance, la casa di produzione di David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, Larry Ellison, e con RedBird Capital, società di gestione fondata nel 2014 da Gerry Cardinale.

david ellison shari redstone paramount pictures

[…] Se l’accordo andasse in porto, l’acquisizione darebbe a Skydance il controllo del 77% delle azioni di Paramount. […]Ellison, però, sembra interessato solo allo studio Paramount, ai suoi film e al lotto di Melrose Avenue, a Hollywood, dove al n. 5515 vi è lo storico ingresso agli studios.

A RedBird spetterebbe dunque trovare acquirenti per le altre attività. Ma perché Redstone vorrebbe vendere?

david ellison 2

Come spiega Laurent Yoon, analista di Bernstein sentito dal Financial Times , «l’attuale posizione di Paramount è insostenibile», dato che ha il più alto rapporto debito netto/Ebitda tra i suoi concorrenti, da Warner Bros a Disney Comcast e Netflix. La sua rete di stazioni tv è in forte declino, per la disaffezione degli americani alla tv via cavo. E lo streaming non va meglio. La società ha perso miliardi con Paramount+, che copre solo il 4% di tutto il mercato statunitense (per avere un’idea: Netflix, che ne è leader, detiene il 33% e il suo bilancio è in attivo).

david ellison 1

Su questo versante, però, Paramount è in «buona» compagnia: Bob Iger, ad della Disney, ha dichiarato che l’attività di streaming raggiungerà profitto solo alla fine del 2024 (con un investito di oltre 11 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni). E se Peacock di NbcUniversal ha perso nel 2023 tre miliardi di dollari, Warner Bros Discovery dichiara che il suo Max inizia sì a guadagnare, ma che ha anche perso 700 mila abbonati solo nell’ultimo trimestre.