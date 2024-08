7 ago 2024 14:27

LA SIAE L'ULTIMA? – IL GOVERNO TROVA UNA SOLUZIONE PER METTERE FINE ALLA GUERRA TRA SIAE E SOUNDREEF NELLA GESTIONE DEL DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA. LE NUOVE NORME, INFILATE IN UN MAXIDECRETO CHE ARRIVERÀ IN CONSIGLIO DEI MINISTRI A INIZIO SETTEMBRE, APRIRANNO IL MERCATO ITALIANO ANCHE ALLE “ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTI” (COME SOUNDREEF) – LA SVOLTA ARRIVA DOPO CHE L’UE HA APERTO UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE…