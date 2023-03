E SONO SEI! ANCHE IL PRESIDENTE DELLA BUNDESBANK TEDESCA, JOACHIM NAGEL, ACCETTA L’INVITO DI ANDREA CECCHERINI ED ENTRA A FAR PARTE DELL’INTERNATIONAL ADVISORY BOARD DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI – NAGEL SI AGGIUNGE AI CINQUE GOVERNATORI DI BANCHE CENTRALI GIÀ PRESENTI NELL'ORGANISMO (QUELLI DI ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO E PAESI BASSI) - E IL 31 MARZO, ARRIVA CHRISTINE LAGARDE, PRESIDENTE DELLA BCE, A FIRENZE...

Il presidente della Deutsche Bundesbank Joachim Nagel sarà il nuovo componente effettivo dell’International advisory board dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Nagel ha accolto l’invito del presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini e ha accettato di entrare a far parte del board a cui è demandato il compito di studiare le strategie più efficaci per elevare l’alfabetizzazione economico-finanziaria dei giovani europei […].

Dell’International advisory board fanno già parte i governatori delle banche centrali di Italia (Ignazio Visco), Francia (Francois Villeroy de Galhau), Spagna (Pablo Hernandez de Cos), Portogallo (Mario Centeno), Paesi Bassi (Klaas Knot), e lo stesso Andrea Ceccherini.

Compito di questo organo è definire il sistema di valori di matrice europeista a cui l’Osservatorio dovrà ispirarsi nel percorso di internazionalizzazione del suo progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria "Young Factor".

[…] "Sarà un onore e un piacere poter lavorare intorno a questa strategica sfida educativa per il futuro dei giovani con Joachim Nagel – sottolinea Ceccherini – poiché in Osservatorio siamo convinti che Joachim sarà una straordinaria fonte di ispirazione per noi tutti. L’ignoranza costa e l’ignoranza economico finanziaria costa un prezzo che nessuna famiglia e nessun Paese può più permettersi. Per questo puntiamo a reagire, diffondendo più educazione".

