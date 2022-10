SONO SOLO CANZONIERI - LA LUISS BUSINESS SCHOOL SARÀ VENDUTA ALLL'EX BANCHIERE DI MEDIOBANCA CANZONIERI CHE HA BATTUTO SUL FILO DI LANA IL FONDO USA CVC (QUELLO CHE HA PAGATO 1 MILIARDO PEGASO RILEVANDOLA DA IERVOLINO E QUASI 200 MILIONI L'UNIVERSITA' SAN RAFFAELE ACQUISTATA DAGLI ANGELUCCI) - DA REGISTRARE LE LACERAZIONI INTERNE DEI VENDITORI PERCHEì DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO SEMBRAVA CONVENISSE L'ALTRA OFFERTA...

La decisione è stata presa, ma forse non è mai stata veramente in ballo: il 50% più uno della Luiss Business School - si parla nello specifico del ramo aziendale che fa riferimento ai Master Executive - andrà al private equity Nextalia fondato dall'ex dall'ex banchiere di Mediobanca Francesco Canzonieri e alla sua start-up Digit' ed. In gara c'erano anche Palamon Capital Partners e Multiversity, la società leader nella formazione digitale del fondo CVC, ma secondo le informazioni raccolte da Verità&Affari i due consigli di amministrazione che si terranno a inizio settima si limiteranno a ratificare la scelta già presa.

Il 18 si riunirà il Cda della stessa scuola manageriale e il giorno successivo quello di Confindustria. Ed è all'interno della stessa associazione degli imprenditori che vengono evidenziati dubbi sull'operazione. Al di là del prezzo di vendita. Sembra che nella sostanza le tre proposte si equivalgono intorno alla valutazione di 25 milioni di euro è sulle prospettive future che a più di un uomo d'affari di viale dell'Astronomia sfugge la logica del "deal".

Il concetto è semplice. Alla Luiss e quindi a Confindustria resta il 49% di un ramo d'azienda concentrato sulla formazione post-lauream per professionisti già inseriti nel mondo del lavoro e alle aziende. Il comparto ha enormi potenzialità di crescita e quindi di generare in prospettiva utili e valore per la stessa Confindustria, un'operazione complessiva potenzialmente da più di 200 milioni di euro.

E in quest' ottica stupisce la decisione di aver scartato senza approfondimenti le altre offerte. Sia quella di Multiversity, leader italiano dell'e-learning, sia quella che fa riferimento a un operatore già radicato da anni nella formazione executive, come Palamon, con la sua BS24.

La società di Cvc in particolare ha in pancia oltre alle università telematiche Pegaso e Universitas Mercatorum, rilevate dall'imprenditore campano Danilo Iervolino, anche l'Università Telematica San Raffaele Roma, un fatturato che supera i 300 milioni di euro, più di 150.000 studenti e una rete di distribuzione fisica con 1.000 punti sul territorio.

Di recente peraltro Multiversity ha siglato una partnership con "Il Sole 24 Ore Formazione" - sempre Confindustria - nel campo della formazione executive - ancora in concorrenza con la sconfitta Digit' ed.

Si potrebbero creare delle sinergie - ragionano gli uomini d'affari vicini a viale dell'Astronomia - che soprattutto dal punto di vista della vendita aumenterebbero in modo esponenziale il valore della quota che resterebbe a Luiss è indirettamente a Confindustria. Invece sembra che sul deal non sia stato nominato neanche un advisor, come invece era stato fatto per l'operazione con il Sole 24 Ore. E che nella sostanza l'affare non sia mai stato veramente in discussione. Non sono note le ragioni del rifiuto a Palamon.

Sembrerebbe invece che la reticenza nei confronti di Multiversity derivi proprio dalla forza del gruppo nell'e-learning, considerata invece che dimostrazione di capacità di sviluppo del business Luiss, fonte di confusione fra i diversi brands nel portafogli. Il curioso risultato è che Confindustria avrà scelto nel giro di 4 settimane due partner diversi per sue due controllate che concorrono e competono nello stesso mercato.

