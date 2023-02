SOTTO A CHI TECH! - DOPO GOOGLE, MICROSOFT E AMAZON, ANCHE ELON MUSK VUOLE LANCIARSI NEL SETTORE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL CAPOCCIONE DI TESLA VUOLE METTERE A PUNTO UN NUOVO CENTRO DI RICERCA E CREARE UN’ALTERNATIVA A CHATGPT - MUSK E' TORNATO A ESSERE L'UOMO PIU' RICCO DEL MONDO: LA SUA FORTUNA E' ARRIVATA A 187,1 MILIARDI DI DOLLARI

elon musk

MUSK A CACCIA DI TALENTI PER LANCIARE LA SFIDA A CHATGPT

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Elon Musk lancia la sfida a ChatGPT. Il patron di Tesla ha avvicinato nelle ultime settimane sviluppatori nel settore dell'intelligenza artificiale per mettere a punto un nuovo centro di ricerca e lavorare ad alternative a ChatGPT. Lo riporta The Information citando alcune fonti.

MUSK BATTE ARNAULT, È DI NUOVO IL PIÙ RICCO DEL MONDO

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Elon Musk si riprende il titolo di uomo più ricco del mondo. Il patron di Tesla supera Bernard Arnault e torna in vetta al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index. Le azioni Tesla hanno chiuso a Wall Street in rialzo del 5,5% spingendo la ricchezza di Musk a 187,1 miliardi di dollari. Arnault vale invece 185,3 miliardi di dollari.