STANDARD PIUTTOSTO BASSI – L’AGENZIA DI RATING “STANDARD & POORS” CONFERMA IL RATING BBB DELL’ITALIA, CON OUTLOOK NEGATIVO. LA DECISIONE DI GRAZIARCI (SIAMO A DUE TACCHE DAL LIVELLO ‘SPAZZATURA’) NONOSTANTE IL CORONAVIRUS È DOVUTA SOPRATTUTTO ALLE ULTIME MOSSE DELLA BCE, CHE CONSENTIANNO ALL’ITALIA DI “RIFINANZIARE IL DEBITO A TASSI REALI INTORNO ALLO 0 – IL PIL CALERÀ DEL 9,9 E IL DEFICIT ARRIVERÀ AL 6,3% (PER UNA VOLTA, IL GOVERNO HA FATTO STIME PEGGIORI)

S&P conferma il rating BBB dell'Italia con outlook negativo. Pur constatando i pesanti effetti del coronavirus sull'economia italiana, S&P mantiene il suo giudizio sul Belpaese grazie in parte al sostegno della Bce che, con i programmi esistenti e quelli introdotti ad hoc per la pandemia, consentirà all'Italia di "rifinanziare il suo debito a tassi di interesse reali intorno allo 0%". Il virus e le conseguenti chiusure decise causeranno una contrazione dell'economia italiana del 9,9% quest'anno con un rimbalzo nel 2021 quando il pil è atteso crescere del 6,4%, afferma S&P.

"Per mitigare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, le autorità italiane hanno lanciato stimoli di bilancio per l'1,5% del pil e offerto garanzie per le piccole e medie imprese e gli esportatori per il 25% del pil" aggiunge l'agenzia di rating. "Queste misure, in tandem con i pre-esistenti stabilizzatori automatici, spingeranno il deficit al 6,3% del pil quest'anno, con un aumento del debito pubblico vicino al 153% alla fine del 2020", osserva l'agenzia di rating, mettendo in evidenza come la "diversificata economia italiana" e il basso livello di indebitamento privato, "il più basso nel G7", bilanci in parte il peso dell'elevato debito pubblico sull'affidabilità creditizia del paese.

"Potremmo tagliare il rating nel caso in cui il debito non giri chiaramente" in una traiettoria di calo nei prossimi tre anni o in presenza di un deciso deterioramento delle condizioni di finanziamento, spiega S&P precisando che una revisione dell'outlook a stabile è possibile se l'economia registra una perfomance migliore delle attese e se il sistema bancario naviga lo shock dell'economia reale senza un aumento materiale degli Npl.

Piazza Affari ha atteso il giudizio dell'agenzia chiudendo in negativo ma limitando le perdite rispetto alle altre borse europee, tutte in calo deluse dal vertice del Consiglio Europeo non ha fatto completa chiarezza sul Recovery Fund. Madrid maglia nera ha perso l'1,97%, Francoforte ha ceduto l'1,69% con l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese di nuovo in calo. Parigi è arretrata dell'1,30% mentre a Londra l'indice FTSE 100 è calato dell'1,28%. Piazza Affari ha contenuto le perdite allo 0,89%. Nonostante il calo dello spread a 231 punti le banche a Milano sono state sotto pressione, così come i titoli energetici che hanno continuato a risentire dell'andamento dei prezzi del petrolio

