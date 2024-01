LA STRATEGIA DELLA PENSIONE – BRUTTE NOTIZIE PER GLI ANZIANI CHE SONO ANDATI A VIVERE IN PORTOGALLO PER SFUGGIRE ALLE IMPOSTE SULLA PENSIONE: DAL PRIMO GENNAIO IL REGIME DI TASSAZIONE SPECIALE È STATO CANCELLATO - ORA DOVE GLI CONVIENE "SCAPPARE"? LA GRECIA OFFRE UN’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 7%, MENO DELLA METÀ DI QUELLA DI MALTA (15%) – MA VOLENDO CI SONO ANCHE CROAZIA, BULGARIA, ALBANIA, TURCHIA E…

Estratto da www.repubblica.it

PENSIONATI DI LUSSO CANARIE

Lo stop del Portogallo al regime speciale di tassazione per i pensionati stranieri, in vigore dal primo gennaio 2024, cambia i piani di chi una volta lasciato il lavoro meditava di spostarsi in Paesi dove beneficiare di trattamenti fiscali ultra favorevoli per i propri assegni. Quali alternative restano in campo? Ecco alcune possibilità.

Un’alternativa pratica al Portogallo è il trattamento offerto dalla Grecia. Atene prevede un’aliquota agevolata del 7% sui redditi da pensione di fonte estera della durata di 15 anni. Per usufruire occorre presentare la domanda entro il 31 marzo e non possono beneficiarne i cittadini che sono stati residenti in Grecia nei 6 anni precedenti alla richiesta dell’agevolazione.

pensionati in portogallo

Anche il governo di Malta ha introdotto un sistema di agevolazione. Il governo del Paese ha adottato uno schema fiscale chiamato Malta Retirement Programme e prevede una tassazione agevolata con un’aliquota fissa del 15% sui redditi provenienti dall’estero. [...]

In Croazia la tassazione sulle pensioni prevede aliquote effettive del 12% e del 18% per due scaglioni di reddito. Quella del 12% si applica alle pensioni fino a circa 2.300 euro al mese. Quella del 18% si applica all’importo della pensione che supera i 2.300 euro mensili. Per chi invece è in cerca di soluzioni meno convenzionali in Europa. In Bulgaria è prevista una tassazione al 10% ma per usufruirne serve avere anche prendere anche la cittadinanza del Paese. [...]

Per chi invece vuole unire il comfort delle spiagge albanesi con un trattamento fiscale ultravantaggioso c’è il caso dell’Albania, che a un’ora di volo dall’Italia assicura dal 2020 un’esenzione totale dai redditi da pensione estera. In questo caso occorre trasferire la residenza fiscale ed ottenere il permesso di soggiorno, dimostrando di potere contare su un rendita annua di almeno 10 mila euro all’anno. [...]

PENSIONATI

Fuori dall’Europa un caso da segnalare è quello della Tunisia, dove è prevista l’esenzione da tassazione dell’80% del reddito da pensione estera. La tassazione locale quindi si applicherà solo sul 20% dell’importo lordo.

INPS PENSIONI