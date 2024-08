UNA SUPPOSTA DOPO L'ALTRA: AGLI ESODATI DEL SUPERBONUS ARRIVE SOLO UNA MANCETTA – IL TESORO HA STANZIATO APPENA 16 MILIONI PER CITTADINI E FAMIGLIE “A BASSO REDDITO” CHE SI SONO VISTE CANCELLARE DAL GOVERNO GLI INCENTIVI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – LA MISURA COPRIRÀ APPENA IL 30% DELLE SPESE EFFETTUATE CON I PROPRI SOLDI – PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO OCCORRE UNA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI CANTIERI NON INFERIORE AL 60% AL 31 DICEMBRE 2023…

Saranno solo 16 i milioni di euro per gli esodati a basso reddito del Superbonus. Questo lo stanziamento dato dal governo Meloni per le famiglie fragili che si sono viste cancellare dal governo la misura dal 110% al 90 e poi al 70%. Il ministro Giorgetti ha appena firmato il decreto ministeriale, inserito nel Salva spese

La misura è destinata ai single con reddito inferiore ai 15mila euro e l’aiuto deve esser richiesto entro il 31 ottobre. Per una coppia con un tetto reddituale di 30mila euro, spiega La Stampa che oggi analizza il decreto, e per chi ha figli si applica il quoziente familiare. Ovvero, con un figlio il limite reddituale arriva a 37.500 euro, con due figli a 45 mila euro e con tre a 60 mila euro.

Per accedere al contributo occorre una certificazione dello stato di avanzamento lavori (Sal) non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. E vale solo per bonifici effettuati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Come sottolinea il quotidiano torinese non si può chiedere più del 30% delle spese effettuate con i propri soldi. Quindi l'indennizzo non coprirà per intero il 110%.

