19 mar 2023 18:21

IN SVIZZERA, COME IN ITALIA, LE ACQUISIZIONI SI FANNO SOLO QUANDO LO STATO CI METTE IL CASH! – LA SWISS NATIONAL BANK OFFRE UNA LINEA DI LIQUIDITÀ DA 100 MILIARDI DI DOLLARI (SIC!) A UBS, E SBLOCCA LA TRATTATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE – LA PRIMA BANCA DEL PAESE SI PAPPA LA SECONDA PER 2 MILIARDI DI FRANCHI…