AVANTI SAVONA! "DESIDERAVO FAR SAPERE CHE NON SONO IO A TENERE IN SCACCO LA CONSOB MA È LA VECCHIA CONSOB A TENERE IN SCACCO SAVONA" - L'AUTORITÀ DIVISA NON RIESCE A PRONUNCIARSI SULLA DISPUTA GENERALI-MEDIOBANCA-CALTAGIRONE. E IL SUO PRESIDENTE TWITTA: “È IN CORSO L’ETERNA LOTTA TRA LA CONSERVAZIONE E L’INNOVAZIONE SU CUI SI VA GIOCANDO IL FUTURO DELL’ITALIA”