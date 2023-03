CHE È SUCCESSO NEL CDA UNICREDIT? L'AD, ANDREA ORCEL, HA RECLAMATO UNA RETRIBUZIONE CHE TENESSO CONTO DEI RISULTATI (ULTRA POSITIVI E INASPETTATI) DELL'ISTITUTO. LA PRESIDENTE DEL COMITATO REMUNERAZIONI, JAYNE ANNE GADHIA, ERA STATA INDICATA COME COLEI CHE AVEVA DIFFUSO LA NOTIZIA, PER FAR SÌ CHE L'IMPATTO SUI MEDIA FACESSE RECEDERE ORCEL DALLA RICHIESTA, CONSIDERATA NON IN LINEA CON I SUGGERIMENTI DELLA BCE. DA LÌ LE DIMISSIONI DELLA GADHIA. COMUNQUE, È STATA FATICA SPRECATA, VISTO CHE IL TITOLO IERI È VOLATO IN BORSA...